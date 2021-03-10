Блокада Крыма аукнулась Киеву международными исками

10.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Крым подаст иски к Украине из-за водной, энергетической и других блокад.

Об этом на заседании Президиума Государственного Совета республики Крым заявил спикер парламента Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Константинова, комиссия по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной должна подготовить соответствующие документы.

«Нам нужно актуализировать работу этой комиссии, переходить от слов к делу – сформировать первый иск совместно с юристами Госсовета, нашей экспертной группой, связанного с водной блокадой», – заявил Константинов.

Кроме того, председатель парламента подчеркнул, что вслед за иском, связанным с водной блокадой полуострова, последуют и другие.

«Сначала мы должны доказать все в российских судах. Потом дальше, в соответствии с международными нормами, будем апеллировать, предъявлять эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, которая вынудила нас потратить миллиарды на ликвидацию ущерба, транспортная блокада и так далее», – сказал политик.

По мнению крымского политолога Виктора Харабуги, решение о подаче иска к Украине верное, но заведомо проигранное.

«Российские суды мы выиграем, наверное, а дальше они зарубят. Они будут аргументировать тем, что Крым – это «аннексированная» территория и, мол, обеспечивайте как хотите население, если вы захватили – у них позиция-то определена, что «вернете Крым – все будет в порядке». Но лишний раз напоминать нужно об этом. Я считаю, что перспектив эти иски не имеют, но нам нужно наступать. Таким образом будут зафиксированы действия и оценка со стороны Крыма и России в целом этой ситуации как недружественной. Все равно, нападать на них нужно», – заявил Харабуга в комментарии «ПолитНавигатору».

С ним согласился заслуженный юрист Украины, бывший депутат Верховной рады Григорий Демидов, который принимал участие в разработке Конституции Республики Крым в 2014-м году.

«Водная блокада – это геноцид. И не только она, а электроэнергия? Я понимаю, что в современной международной обстановке перспетктивы, тем более вы видите, какие решения принимаются в международных инстанциях, где засилье американцев и британцев, и как США давят на тот же Евросоюз, я понимаю, что принять решение в международном суде в пользу Крыма и России достаточно сложно. Но если подходить чисто юридически и по-справедливости, то шансы есть. Во всяком случае, ставить эти вопросы нужно», – говорит Демидов.

Он уверен, что крымской и федеральной власти нужно подготовить другие иски, которые касаются территориальной принадлежности полуострова после его передаче УССР в 1954-м году.

«Если брать по существу, то не только из-за водной блокады можно предъявлять иски. Там можно предъявлять и по поводу других вопросов. Дело в том, что Крым передавался Украине незаконно, в нарушение Конституции. Там такой даже момент, что вопросы передачи территории из одной союзной республики в другую должны были решаться путем изменения границ.

То есть при передаче территории нужно было принимать решение об изменении границы, прикладывать карту изменившейся границы, а затем уже подписывать протоколы об установлении границы в натуре. Этот вопрос прямо был предусмотрен и конституцией СССР, и РСФСР, и так далее. А Хрущев в 1954-м году просто продавил через решение Президиума передачу территории. Границу не изменили.

То есть Крым де-юре, если исходить из Конституции, оставался в границах территории РСФСР. Но в таком случае все, что Украиной использовалось – и нефть добывали, и газ, и природные ресурсы, земля и прочее – это все железные основания. Тут либо договариваться нужно, чтобы этот вопрос урегулировать, либо воевать, либо предъявлять иски», – заявил Демидов.