Блокада Крыма Киевом вновь оставила без газа замерзающий Геническ

12.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Населенные пункты Генического района Херсонской области страдают от отключения газа в самые морозные дни зимы. Власти вынуждены ограничивать подачу голубого топлива в дома из-за возрастающей нагрузки, что приводит к падению давления.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявила глава украинского клона «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Нежновой, запасы газа на Стрелковом месторождении, что вблизи Крыма, иссякают, с чем и связано падение давления.

«Стрелковое газовое месторождение находится уже на завершающей стадии разработки. Я хочу напомнить, что месторождение было открыто в 1964-м году, в промышленно-исследовательскую разработку запущено в 1971-м году. И сегодня на этом месторождении осталось три скважины.

Соответственно, когда есть пиковые морозы, а они были в последние три дня, это было с пятницы по понедельник, минус 14 градусов, соответственно, не хватает газа. Мы всегда говорили об этой проблеме местной власти. И именно с местной властью отрабатывали меры по ликвидации этих негативных недочетов, которые могут повлиять на население.

Местная власть имеет график ограничения газа для потребителей в такой ситуации и должна отключать соцкультбыт от газа и переводить на альтернативные виды топлива, что сейчас и происходит», – заявила Нежнова.

При этом, херсонский общественник Геннадий Сивак подчеркивает, что проблемы можно было бы избежать, если бы украинские власти перешли к диалогу с руководством Крыма и стали закачивать излишки газа, которые образуются летом, в Глебовское газохранилище на территории республики, как это было до воссоединения Крыма с Россией.

«Шестой год подряд зимой возникает одна и та же проблема нехватки газа… Проблема в любом случае не решится, пока не будет сделано газохранилище или Украина не договорится с Крымом об использовании его газохранилищ.

Дело в том, что зимой давление опускается из-за того, что происходит большое потребление газа, а летом наоборот поднимается. Если раньше эти излишки хранились в газохранилище, которое находится под Джанкоем, и зимой этот газ использовался в часы пик, то теперь эта проблема не решается и вряд ли с этим газом в ближайшей перспективе что-то будет решено», – заявил Сивак в комментарии «ПолитНавигатору».

Напомним, ранее жители Генического района написали обращение к главе Крыма и президенту Российской Федерации с просьбой начать поставки российского газа, которые отказалась оплачивать украинская власть, а к единой газотранспортной системе Украины регион не подключен.