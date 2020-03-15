Блокада сербов в Косово ужесточена под предлогом коронавируса

15.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Под прикрытием «борьбы с распространением коронавируса» албанские сепаратисты в Косово усилили давление на местных сербов – теперь в край нельзя заехать, не имея косовских паспортов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По решению албанского режима Приштины на границе Косово и Сербии с косовской стороны дежурят люди в спецкостюмах, которые разворачивают любого, у кого нет паспорта самопровозглашенного Косово или любых других документов «республики». Также у всех проходящих через КПП в обязательном порядке измеряют температуру тела и рекомендуют по приезду домой не покидать жилище в течение двух недель.

«Косовская полиция своевременно разработала оперативный план под названием «Комплекс мер по готовности и реагированию на коронавирус – COVID-19», – заявил спикер «полиции Косово» Баки Кельяни. – Она приняла все необходимые полицейские меры и меры для выполнения решений правительства Косово».

При этом «решения правительства Косово» могут в первую очередь ударить по северным сербским общинам края, поскольку многие их жители принципиально отказывались получать косовские «паспорта», довольствуясь сербскими. Также эти меры могут осложнить доставку помощи из Сербии сербским анклавам Косово, которая стала особенно актуальной после введения Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары.

«Мы будем помогать соплеменникам всеми возможными способами, – прокомментировал ситуацию президент Сербии Александр Вучич. – Таков мой ответ, как и в отношении пошлин.

Меня спрашивали, будут ли государственные поставки (в Косово) медицинских масок – я не знаю, но знаю, что хлеб и масло, и все остальное там будет. Сербы Косово и Метохии голодать не будут. Как мы это сделаем и с каким количеством проблем столкнемся при этом – это уже другой вопрос».