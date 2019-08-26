Блокада сербских анклавов Косово может быть отменена в начале зимы

26.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Изменения в ситуации вокруг блокады сербских анклавов Косово возможны к зиме, когда, после выборов в местный «парламент» и формирование нового «правительства», албанские сепаратисты смогут пересмотреть свое решение в результате давления США.

Такой прогноз в интервью радиостанции «Голос Америки» сделал президент Сербии Александр Вучич, комментируя итоги переговоров с вице-президентом США Майклом Помпео.

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«Я получил ответ, что, прежде всего, Америка настаивает на отмене пошлин с момента их введения (100-процентный сбор, введенный Косово в декабре на продукты, импортируемые из Сербии), потому что это не только незаконная мера, но и противоречащая международному праву, цивилизационным нормам и тому, на чем держится Америка, а именно свободному рынку, свободному перемещению товаров, капитала, услуг, на чем стоит современный мир. Может ли Америка оказать на них большее давление – я убежден, что может. Будет ли это так – я думаю, что все сейчас ждут объявления выборов в Приштине и их окончания. Там ситуация, когда есть четыре политические фракции, доля каждой из них около двадцати процентов, поэтому трудно предсказать исход и то, как все пойдет во время кампании. А после можно оказать давление, чтобы начался диалог.

Можно рассчитывать, что если 6 октября состоятся выборы, скорее всего, правительство Приштины будет сформировано в декабре, и тогда следует ожидать более сильного давления для начала диалога по существу между Белградом и Приштиной. Я от имени сербской стороны заявил, что мы готовы продолжить разговоры, как только будут отменены пошлины», – сказал Вучич.

При этом он признал, что нет никаких надежд на то, чтобы США отказались от поддержки Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они признали независимость Косово, это их политика, и это не изменится. То, что мы хотим, – это бороться за свои интересы, чтобы получить максимум, что мы можем для нашего народа в Косово и Метохии, и максимум, что мы можем для Сербии. Это то, что люди должны понимать. Мы ходим по лезвию ножа, рамки которого ужасно маленькие, хрупкие, тонкие, и мы стараемся изо всех сил, чтобы извлечь максимум для страны», – сказал Вучич.

«У нас есть вещи, с которыми мы не можем смириться, и в нынешних рамках мы делаем все, что можем… У нас сложная ситуация – в будущем не будет легче, наоборот», – подчеркнул сербский президент.