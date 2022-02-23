Блокадники Невского района пожаловались на невнимание Смольного

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Администрация Петербурга на словах заботится о жителях блокадного Ленинграда и высказывает готовность помогать им в решении рутинных проблем, но на деле ограничивается поздравлениями по праздникам. Об этом рассказала жительница Невского района, блокадница Галина Николаевна Жилина.

По ее словам, подобная картина устоялась: блокадники получают поздравления, но с повседневными делами вынуждены справляться сами, даже те, кому трудно.

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«Когда Путин поздравлял, тогда и администрация – в праздники. А помочь – сама корячусь, пока шевелюсь. Сама готовлю, сама все делаю, когда могу», – поделилась Галина Николаевна.

Жаловаться и обращаться за помощью в администрацию петербурженка не видит смысла.

«Это дохлый номер. Дадут – спасибо, не дадут – не надо», – сказала она.

Галина Николаевна также рассказала, что зимой не стала выходить на улицу, потому что там очень скользко и страшно.

«Сама как-то вышла с соседкой – одна не хожу, так она сразу сказала, скользко, пойдем обратно домой. И увела меня», – добавила блокадница.

О плохой уборке снега и наледи с крыш рассказала и дочь блокадницы Екатерины Николаевны Курзаковой, живущей на Народной улице. По ее словам, администрация района и города забывает о блокадниках и их потребностях сразу же, как заканчиваются праздники, и они остаются на заднем плане.

«К дню снятия блокады дали карту в «Перекресток» на 500 рублей. А об уважении давайте не будем», – сказала дочь Екатерины Николаевны.