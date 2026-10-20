Блокадное украинское зерно задушило Восточную Европу – стоны из Европарламента
Евросоюз должен собрать и отправить в Чёрное море специальную миссию, которая обеспечит безопасность идущим из Украины судам с зерном.
Об этом на выступлении в Европарламенте заявили евродепутат-русофоб от Болгарии Андрей Новаков, а также представитель Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ЕС должен направить миссию в Чёрное море для защиты торгового судоходства. Не для эскалации, а чтобы обеспечить безопасную доставку топлива и товаров по нормальным ценам – всего, что нам нужно. Так и должно быть.
При этом я уверен, что все здесь понимают, откуда исходит угроза. Российской Федерации давно пора взять на себя ответственность за эти атаки, и положить конец этой войне», – причитал Новаков.
Евродепутат от Польши Анне Брыльке пожаловалась, что пока украинские порты закрыты, от наплыва украинского зерна страдает польский рынок.
«С июля мы наблюдаем блокаду Чёрного моря. Сейчас Польша и другие приграничные страны столкнулись с массовым притоком сельхозпродукции с Украины, что дестабилизировало наш продовольственный рынок.
Предполагаемое транзитное зерно в значительной мере осталось в Польше. И ничто не может заменить инфраструктуру морских портов на Украине.
Если экспорт будет либерализован, польские и европейские фермеры столкнутся с недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.
Блокада Чёрного моря ослабляет продовольственную безопасность Польши и положение польских фермеров. А также ослабляет позиции Польши перед лицом российской угрозы», – негодовала депутат.
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