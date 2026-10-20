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Евросоюз должен собрать и отправить в Чёрное море специальную миссию, которая обеспечит безопасность идущим из Украины судам с зерном.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявили евродепутат-русофоб от Болгарии Андрей Новаков, а также представитель Польши, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС должен направить миссию в Чёрное море для защиты торгового судоходства. Не для эскалации, а чтобы обеспечить безопасную доставку топлива и товаров по нормальным ценам – всего, что нам нужно. Так и должно быть. При этом я уверен, что все здесь понимают, откуда исходит угроза. Российской Федерации давно пора взять на себя ответственность за эти атаки, и положить конец этой войне», – причитал Новаков.

Евродепутат от Польши Анне Брыльке пожаловалась, что пока украинские порты закрыты, от наплыва украинского зерна страдает польский рынок.