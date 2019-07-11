Блокадой Крыма и Донбасса Украина наказала сама себя – киевский экономист

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

На разрыве экономических отношений с Россией, а также блокаде Крыма и Донбасса потеряла в первую очередь Украина.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего министра, бюджет страны недосчитался миллиардов долларов из-за прекращения товарооборота.

«Мы можем вспомнить, что завод Антонова за последнее время не выпустил ни одного самолета, в том числе и по причине отсутствия российских комплектующих. На том, что мы прекратили поставлять вертолетные, корабельные двигатели в Россию, мы потеряли миллиарды долларов. «Южмаш» можем вспомнить. У нас масса сфер крайне выгодных для Украины, чтобы улучшить состояние нашей экономики. Было бы глупо этими возможностями не пользоваться», – сказал Суслов.

Он напомнил, что блокада и Крыма, и Донбасса была инициирована украинской стороной.

«До весны 2017-го года предприятия, которые принадлежат украинским собственникам и находятся на неподконтрольной территории, платили 33 миллиарда гривен налогов. Эти предприятия давали нам 2,5 миллиарда долларов валютного дохода… Уместно ставить вопрос о прекращении блокады. То, что Северо-Крымский канал был перекрыт, на этом Украина тоже потерял очень большие деньги, потому что вода поставлялась в Крым не бесплатно, она поставлялась за деньги.

Точно также уместно вспомнить, что когда была введена блокада Крыма, в частности по электроэнергии, был запрещен ввоз украинской сельхозпродукции на территорию Крыма, мы ведь тоже сами себя заказали на сумму около миллиарда долларов, нанесли мощнейший удар по фермерству Николаевской и Херсонкой областях», – заявил Суслов.