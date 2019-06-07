07.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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Блокаду Донбасса снимут разве что для конфет Порошенко

Блокаду Донбасса для промышленный товаров не снимут, хотя, возможно, потребительские товары можно будет возить через линию разграничения.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в то, что это в ближайшее время будет достигнуто. Может товары народного потребления повезут. Говорят, что в Донецке тоже можно купить конфеты Roshen,
ну так их просто будут не контрабандой возить туда, а официально.
Хотя, насколько мне известно, там водка и сигареты там белорусские.

Вы думаете что эти поставщики отдадут свою нишу в этом рынке? Думаю что нет. Поэтому я очень скептически к этим вещам отношусь. Было бы хорошо возобновить какое-то взаимодействие, снять блокаду. Я уже не говорю внутриполитических рисках внутри Украины», – сказал Марунич.

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