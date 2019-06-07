Блокаду Донбасса снимут разве что для конфет Порошенко

07.06.2019, Киев, Игорь Петров

Блокаду Донбасса для промышленный товаров не снимут, хотя, возможно, потребительские товары можно будет возить через линию разграничения.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в то, что это в ближайшее время будет достигнуто. Может товары народного потребления повезут. Говорят, что в Донецке тоже можно купить конфеты Roshen,

ну так их просто будут не контрабандой возить туда, а официально.

Хотя, насколько мне известно, там водка и сигареты там белорусские.

Вы думаете что эти поставщики отдадут свою нишу в этом рынке? Думаю что нет. Поэтому я очень скептически к этим вещам отношусь. Было бы хорошо возобновить какое-то взаимодействие, снять блокаду. Я уже не говорю внутриполитических рисках внутри Украины», – сказал Марунич.