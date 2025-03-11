Блокирующие сербское телевидение студенты начали бить полицейских и жандармов

Алексей Топоров.  
11.03.2025 12:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Сербия


Минувшим вечером участники студенческих протестов заблокировали вход в здание государственного телеканала РТС, объявив его блокаду на 22 часа. После того, как подразделения полиции и жандармерии прибыли для того, чтобы разблокировать здание, протестующие напали на них, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Организаторы блокады РТС заявили, что выход из здания телекомпании будет разрешен всем её сотрудникам, но туда они никого не впустят. Огромная толпа обступила офис медиа, и всю ночь шумела, используя свистки и вувузелы, для того, чтобы сорвать эфир.

Минувшим вечером участники студенческих протестов заблокировали вход в здание государственного телеканала РТС, объявив его...

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В свою очередь на своём сайте РТС заявило, что блокада здания государственного телевидения полностью противоречит предыдущим заявлениям участников блокады о том, что они выступают за свободную работу учреждений.

«Принудительное недопущение сотрудников РТС на рабочие места является опасным шагом к открытым конфликтам с непредсказуемыми последствиями», – говорится в заявлении.

Прибывшие на защиту компании подразделения полиции и жандармерии (внутренних войск, аналога российской «Росгвардии»), подверглись нападению протестующих. При этом МВД сообщило, что как и прежде не станет вмешиваться в действия тех, кто осуществляет блокаду, если только не произойдет насильственного вторжения в здание РТС.

«Проход отряда к зданию был заблокирован протестующими, их оттесняли, на них нападали. Один сотрудник жандармерии получил ранение. Он находится в отделении неотложной помощи из-за травмы глаза», – сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

Пострадавший правоохранитель Лазарь Бачич был оперативно доставлен в Центр неотложной помощи, сейчас речь идёт о спасении его глаза. Раненного жандарма навестил президент Сербии Александр Вучич.

«Он подвергся нападению со стороны членов большевистского пленума перед зданием РТС. И получил серьезные телесные повреждения. Гадко. Они ударили его по-боксёрски. Хулиганы думают, что им позволено делать все, что угодно. Это не так. Они будут привлечены к ответственности за любое совершенное ими насилие. Вот вам и мирные протестующие», – прокомментировал произошедшее сербский президент.

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