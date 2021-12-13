«Блокируют поставки оружия»: министр обороны Украины жалуется на Германию

13.12.2021  10:20 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Германия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Власти Германии поступают очень несправедливо по отношению к Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Власти Германии поступают очень несправедливо по отношению к Украине. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Так, в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства фактически обвинил Германию в блокировании поставок оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Он уточнил, что речь идет об антиснайперских системах и противодроновых ружьях.

При этом министр уточнил, что в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку, позже смягчил позицию по второму пункту, признав такое вооружение нелетальным.
«Они все еще строят газопровод «Северный поток-2» и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо», – пожаловался Резников.
По его словам, теперь Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние сделки.

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