«Блокируют поставки оружия»: министр обороны Украины жалуется на Германию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Власти Германии поступают очень несправедливо по отношению к Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, в интервью Financial Times глава украинского оборонного ведомства фактически обвинил Германию в блокировании поставок оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Он уточнил, что речь идет об антиснайперских системах и противодроновых ружьях.

При этом министр уточнил, что в прошлом месяце Берлин наложил вето на закупку, позже смягчил позицию по второму пункту, признав такое вооружение нелетальным.

«Они все еще строят газопровод «Северный поток-2» и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо», – пожаловался Резников.

По его словам, теперь Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние сделки.