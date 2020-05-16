Блокпосты ЛНР с Украиной заработали, но пока пропускают по спискам

16.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

С сегодняшнего дня, 16 мая, блокпосты Луганской Народной Республики начали пропускать людей на территорию Украины и обратно по спискам, согласованным с украинской стороной.

Об этом в эфире ГТРК ЛНР заявила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ольга Кобцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос пересечения линии разграничения был инициирован Украиной (во время заседания контактной группы 14 мая в рамках видеоконференции, – ред.) по одной простой причине: по идее, 22 мая Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским – ред.) будет снято ограничение по передвижению людей, и те требования, которые обозначены у них по карантину, – они могут быть сняты. И украинская сторона опасались, что в первые дни пункты пропуска будут заблокированы большим скоплением людей», – рассказала Ольга Кобцева.

По ее словам, позиция и ЛНР, и ДНР по этому вопросу была однозначной – людей пропускать нужно.

«Мы украинской стороне предоставили списки людей для пропуска как с одной, так и с другой стороны, и при поддержке ОБСЕ нам удалось достигнуть соглашения, что завтра (16 мая – ред.) начнут пропускать люде», – отметила Кобцева

Пока количество пропускаемых людей будет ограничено, причем по инициативе Украины. «Украина, получив списки, сначала вообще отказалась отвечать. И только после того, как вопрос был поднят уже с ОБСЕ – вопрос серьезный, потому что там стоит проблема, например, о лечении людей, нам удалось достичь с ними договоренности, и люди будут пропущены», – рассказала омбудсмен.