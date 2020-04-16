Блондинка с шикарной грудью из Верховной рады спровоцировала Иран

16.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Пользователи социальных сетей продолжают высмеивать флешмоб, который устроили «соросята» из фракции Владимира Зеленского в Верховной раде в защиту проходящих в условиях карантина школьных уроков по ТВ, в ходе которых учителя уже несколько раз допустили грубые ошибки, путая географию, факты истории и т.п.

Напомним, что несколько депутатов от фракции Зеленского накануне позировали в зале парламента в футболках «Имею право на ошибку», защищая телеуроки, ставшие объектом критики в СМИ (по версии депутатов – «подверглись травле»).

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Уроки на ТВ проводятся при финансовой поддержке фондов Сороса, поэтому и такое неравнодушие «соросят» в Раде оказалось вполне объяснимо.

Однако их акция обернулась провалом – в случае учителей лозунг «Имею право на ошибку» не работает.

«Флешмоб «имею право на ошибку» – отличная отмазка на все случаи жизни в Украине. Почему никто не проконтролировал содержание онлайн-уроков? – я имею право на ошибку. Почему вы угробили экономику? – я имею право на ошибку.Почему вы убили человека? – я имею право на ошибку. Почему вы не выполнили предвыборных обещаний? – я имею право на ошибку. Ну, вы поняли. Дальше список можете продолжать сами», – комментирует киевский телеведущий Владимир Полуев.

«Травим мы в первую очередь тупых утырков из министерства образования, попавших туда по блату из разных грантоедских контор (или просто по блату), которые получают зарплату в десятки учительских, но, взявшись по проект по телеурокам, то ли ленятся их отсматривать, то ли пипец какие тупые и пускают в эфир очевидные оговорки», – добавляет одесский журналист Юрий Ткачев.

Но главной интригой всей этой истории стала личность депутата-блондинки с большой грудью, которая позировала в маске. Киевский журналист Глеб Ляшенко провел расследование – героиня оказалась супругой старшего следователя Генпрокуратуры.

«Моё журналистское расследование увенчалось успехом! Блондинку с сиськами зовут Юлия Гришина. Родилась в Киеве. 41 год. Юрист. Непубличная (до вчерашнего дня). Считает себя экспертом по вопросам образования и науки. Мечтает стать министром образования. Прошла в парламент по списку «Слуги народа». В Раду приезжает на белом джипе BMW. Грудь своя, настоящая», – сообщил Ляшенко.

А самым неожиданным итогом флешмоба в Верховной раде стало сообщение СМИ о том, что власти Ирана направили Украине письмо с предложением признать «человеческой ошибкой» ракетный удар по пассажирскому «Боингу» Украинских авиалиний минувшей зимой.

«Иран посмотрел-посмотрел, подумал-подумал, да и сказал нашему МИДу прямым текстом: «Маю право на помилку», – язвительно комментирует экс-советник министра обороны Юрий Бирюков.