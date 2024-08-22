Bloomberg назвал главную причину, способную сделать бесполезной курскую авантюру Зеленского

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Без снятия американских ограничений на удары дальнобойными западными ракетами Курская операция ВСУ окажется бесполезной, пишет Bloomberg.

«Главной целью Курского наступления является активизация поддержки союзников и попытка убедить западных лидеров снять ограничения на использование своих дальнобойных ракет против целей в России. В этих условиях операция может добиться грандиозных результатов. Если же союзники не снимут ограничения, то Россия захватит Покровск, а затем и всю Донетчину. В какой-то момент Украине придется добиваться мира на условиях, которые, как доказало аналогичное соглашение 2014 года, лишь вдохновят Путина возобновить войну позже», – указывает колумнист издания Марк Чемпион.

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Колумнист отметил, что Зеленский в ежегодном обращении к дипломатическому корпусу страны сказал, что вся Курская операция была бы ненужной, если бы союзники сняли ограничения на использование своих ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по объектам огневой мощи РФ, которые расположены далеко за линией фронта.

Американские ракеты класса «земля-земля» ATACMS и, соответственно, британские, французские и немецкие крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP EG и Taurus позволили бы Украине более эффективно уничтожать мосты, склады оружия и, прежде всего, аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, вооруженные планирующими бомбами, – отмечает издание.

«Если наступление на Курск сможет — на что явно надеется Зеленский — активизировать поддержку союзников и поставки вооружений, а также убедить западных лидеров снять ограничения на использование их ракет дальнего радиуса действия против целей на российской территории, то он сможет достичь гораздо большего», — считает Чемпион.

По его мнению, при таком оптимистическом для себя сценарии, нейтрализовав ключевые преимущества России, Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвлечения войск со стороны России. Киев также может получить небольшую территорию, которой сможет торговать на будущих переговорах.

«Этот оптимистический сценарий обеспечил бы как тактические военные достижения, так и стратегические, которые могут повлиять на исход войны в целом», – уверяет Чемпион.

Но есть и пессимистический сценарий. Обозреватель Bloomberg отметил, если авантюра Зеленского не сможет активизировать Запад или хотя бы ослабить ограничения на поставки дальнобойного оружия, то потенциальные стратегические достижения вторжения на Курщину будут быстро потеряны. Украина, вероятно, также потеряет Покровск на Донбассе, а Путин будет близок к завоеванию всей Донецкой области.