Bloomberg обьявил «дефолт» России, на Украине уже ждут «права первой ночи»

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Новости Украины

Американское агентство Bloomberg объявило дефолт в России – оно утверждает, что дефолт случился в ночь на понедельник впервые за столетие, но пока носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян».

Об этом пишет Bloomberg, комментируя истекший вчера льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается «событием дефолта».

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По данным агентства, Россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам.

Как известно, в течение нескольких месяцев Россия находила пути обхода ограничений, введенных в отношении нее Западом после начала СВО на Украине.

Однако в конце дня 26 июня закончился льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

Еврооблигации России торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы Центрального банка на западе остаются замороженными, а самые крупные банки отделены от мировой финансовой системы.

Еще 26 мая США не продлили России лицензию, позволявшую обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года Россия имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить. На Западе считают, что таким образом приблизили Москву к грани технического дефолта.

За несколько дней до 26 июня Владимир Путин подписал указ о том, что Россия будет оплачивать внешние долги в рублях.

«В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств … РФ вправе направить … заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа “И”, который ведется в рублях», – говорится в тексте указа.

То есть на имя держателей облигаций будут открываться счета, куда выплаты по госдолгу будут перечисляться в рублях.Такие выплаты будут считаться “исполненными надлежащим образом” без учета мнения тех, кому эти выплаты предназначаются, следует из документа.

Как говоорят российские экономисты, выход указа был связан именно с приближавшимся истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.

Но западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.

На Украине уже потирают руки и готовятся извлечь дивиденды от проблем РФ.

«На самом деле Россия уже и так находится в состоянии дефолта. У нас почему-то многие ожидают, что это будет дефолт, как в 90-х годах. В данной ситуации этот дефолт для них – как одна из частей. А тогда это была достаточно глобальная вещь», – заявил в интервью киевскому изданию УНН украинский экономист, член «Экономического дискуссионного клуба» Игорь Гарбарук.

Он заявил, что отзыв лицензии на выплату владельцам облигаций делает невозможным выполнение Россией ее обязательств.

«В семь часов одна минута 27 июня, начинается действительно состояние технического дефолта. Это значит, что они не смогут заимствовать деньги, к ним не будут поступать инвестиции – к ним и так не поступают инвестиции. Они и так не смогут никакие средства позаимствовать. То есть фактически дефолт уже наступил, хотя еще не объявлен официально», – заявляет украинский эксперт.

По мнению Гарбарука, после того, как будет действительно объявлен технический дефолт, все российские внешние кредиторы будут иметь возможность «разорвать все активы России за границей на куски», получив право претендовать на эти замороженные финансовые активы, на материальные активы, практически все активы государственной формы собственности и даже на активы, которые являются частными и в которых есть доля государственной формы собственности.

В этом контексте, по мнению киевского эксперта, Украине нужно думать, как «получить право первой ночи» на все российские активы, замороженные за границей.

«Ждать, что это каким-то образом достаточно серьезно, сразу повлияет на прекращение (войны) или ускорение нашей победы, – я бы не ожидал. Это розовые очки, потому что мы же понимаем – оплачивать расходы собственной армии они могут совершенно спокойно. У них сегодня профицитный бюджет. Энергоносители дорожают, Европа, мир, та же Индия в достаточно большом количестве покупают у них энергоносители. Соответственно, у них на сегодняшний день средств достаточно много. Будет мало – они просто свои деревянные рубли неконвертируемые напечатают и обеспечат внутренние потребности», – говорит киевский эксперт.

Именно поэтому Гарбарук считает, что Украине и дальше нужно настаивать на том, чтобы Западом было введено абсолютное эмбарго на российские энергоносители, чего не хотят многие страны ЕС.

Телеграм-канал Open Ukraine предлагает считать нынешнюю ситуацию проблемой не России, а Америки.

«С нашей точки зрения это не дефолт, а просто хитрые амеры обжулили сами себя. Заморозив активы суверенного государства в американском долларе, эти авантюристы подорвали доверие к нему, как к резервной валюте. Теперь они могут получить свои долги в рублях, но упираются и полны желания оставить себя на бобах».