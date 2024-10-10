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Bloomberg неожиданно раскритиковал витающие в западных политических кругах идеи о перемирии по нынешней линии фронта. Заголовок материала говорит сам о себе: «Разговоры об уступках по Украине могут воодушевить Путина».

«Украине стоило огромных усилий и огромных потерь сопротивляться российской армии в течение 1000 дней. Поэтому неудивительно, что некоторые союзники Киева обнаруживают возрастающую готовность принять более гибкий подход к прекращению конфликта. Это мнение должно было обсуждаться на переговорах в Германии, намеченных на субботу, пока президент Джо Байден не отменил запланированный визит из-за урагана «Милтон», – отмечает Bloomberg.

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Агентство называет это «сложным моментом для Владимира Зеленского, который пытается заручиться поддержкой «плана победы» на фоне отступления своих войск на востоке Украины».

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Хотя конкретные уступки, на которые Запад вынуждает Киев, не назывались, в политических кулуарах много говорят о том, что Украина потенциально может получить надежные гарантии безопасности в обмен на признание того, что она пока не может вытеснить российские войска с занятых ими территорий.

«Речь может идти даже о членстве в НАТО, причем некоторые ссылаются на опыт Западной Германии в период холодной войны, когда она была разделена с ГДР. Другие не хотят заходить так далеко, а США, как известно, не проявляют решимости», – говорится в статье.

Президент России Владимир Путин, тем временем, не подает никаких признаков заинтересованности в переговорах. Агентство делает вывод, что западные разговоры об уступках, «скорее всего, только укрепят Кремль в его уверенности, что Россия может переиграть Запад на Украине».

«В конце концов, Путин до сих пор оккупирует часть соседней Грузии, захваченную в ходе войны 2008 года без особых затрат для России. Он присоединил Крым и разжег боевые действия на востоке Украины в 2014 году, на что США и Европа отреагировали очень сдержанно», – развивают свою мысль авторы.

Авторы прямо не призывают отказаться от идеи заморозки, но аккуратно подводят думающего читателя именно к такой мысли.

«Основной вопрос для союзников Украины заключается в том, продолжат ли они позволять Путину получать выгоду от военной агрессии, и какой ценой это им обойдется в будущем», – резюмирует агентство.