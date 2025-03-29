Bloomberg: Путин пробует Трампа на зуб, проверяя, как далеко тот зайдет в борьбе с ЕС

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Агентство Bloomberg считает, что у Кремля есть продуманная стратегия, чтобы проверить, как далеко готов зайти президент США Дональд Трамп, добиваясь от Европы ослабления санкций против России.

«Россия требует подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной системе обмена сообщениями SWIFT в качестве условия для принятия перемирия в Черном море, заключенного при посредничестве США.

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Цель выбора Российского сельскохозяйственного банка заключалась в том, чтобы посмотреть, будет ли Трамп сначала участвовать в этой идее, а затем сможет ли он привлечь к ней Европейский союз, говорят два человека, близких к Кремлю. ЕС обладает юрисдикцией над SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии», – говорится в публикации.

По мнению аналитиков Блумберга, упех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом, сказали люди, попросившие не называть их, обсуждая деликатные вопросы.

ЕС распорядился отключить РСХБ и других крупных российских кредиторов от SWIFT в 2022 году в рамках масштабных экономических санкций. Однако на саммите в Париже в четверг коалиция европейских лидеров исключила возможность ослабления ограничений в отношении России до тех пор, пока она не выведет свои войска с Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вместо этого они обсудили способы усиления санкций, чтобы оказать «дополнительное давление» на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидеры уже работают над новым пакетом мер.

«Путин согласился с предложением президента Трампа возродить Черноморскую инициативу», — заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, имея в виду сделку по экспорту зерна на 2022-2023 годы, заключенную при посредничестве ООН и Турции.

«Что касается SWIFT, то это неотъемлемая часть Черноморской инициативы, с которой в свое время согласились и европейцы, и американцы», — добавил Песков. «Сейчас складывается ощущение, что все поменялись ролями, и европейцы больше не идут на это. Но это не дело России».

После трех дней переговоров в Саудовской Аравии на уходящей неделе США объявили во вторник, что Украина и Россия согласились на перемирие в Черном море в качестве следующего этапа в усилиях Трампа по прекращению конфликта, после того как они согласились на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

При этом, отмечает агентство, Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие в перемирии зависит от снятия санкций с РСХБ и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. По словам Кремля, это включает восстановление связи со SWIFT.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в среду, что некоторые из российских условий «включают санкции, которые не являются нашими. Они принадлежат Европейскому союзу». По его словам, официальные лица рассмотрят, «какова позиция России или что они просят в обмен», а затем Трамп примет решение о следующем шаге.

«Это тест для Трампа. Кремль хочет посмотреть, как Трамп справится со своими обещаниями», — уверждает Павел Данилин, названный в публикации агентства «политологом, работающим с кремлевскими чиновниками».

Григорий Карасин, один из руководителей российской делегации на переговорах, заявил, что «американцы восприняли спокойно», поднятый Москвой вопрос о подключении своих банков к SWIFT.

Нынешняя администрация США «заинтересована в диалоге с нами, в поиске совместных подходов и решений», считает Карасин, бывший заместитель министра иностранных дел России. «Тогда, вот увидите, Европа начнет потихоньку возвращаться к здравому смыслу, к какому-то реализму».

Тем временем, еще один россйский политолог Сергей Марков считает, что “перемирие разваливается”.

“Перемирие на Чёрном море не может вступить в силу, потому что Европа не хочет снимать санкции с Россельхозбанка. Перемирие по ударам по энергетике будет видимо приостановлено Россией, потому что Украина не выполняет его”, – прогнозирует эксперт.

Скептически настроен и политолог Борис Межуев, традиционно ратовавший за “корейский” сценарий остановки боевых действий: