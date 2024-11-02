Bloomberg рассказал о скорости, с которой Россия продвигается на Донбассе

Сергей Рыжов.  
02.11.2024 08:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Bloomberg прогнозирует, что при текущих тенденциях к следующему лету Россия может взять под полный контроль Донбасс. В связи с этим в издании надеются, что президент РФ Владимир Путин будет готов начать мирные переговоры, как только ВС РФ выйдут на административные границы Донецкой области.

По подсчетам Bloomberg, с 6 августа россияне заняли самую большую территорию с начала нынешнего года – 1146 квадратных километров территории Украины, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.

Bloomberg прогнозирует, что при текущих тенденциях к следующему лету Россия может взять под полный...

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Такие подсчеты Bloomberg Intelligence, основаны на изменениях, зафиксированных сервисом DeepState, который ведется совместно с Министерством обороны Украины.

Исход выборов в США, которые пройдут буквально на днях, может означать, что Украина «будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку», сказали изданию два источника, близкие к Офису президента Украины.

«Это настроение начинает распространяться в Украине все шире», пишет издание. Оно также приводит опрос, согласно которому более двух третей украинцев выступают за начало переговоров.

При этом на Западе «не видят никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении войны», отмечают западные чиновники.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков заявил Bloomberg, что  «некоторые в Москве надеются, что Путин будет готов начать мирные переговоры, как только российские войска достигнут административной границы Донецкой области».

Российское наступление остается постепенным и далеко от контроля над всей территорией в четырех восточных регионах Украины. Тем не менее, Путин использует свое преимущество на поле боя, поскольку США поглощены президентской предвыборной гонкой, а союзники в Европе нервно ожидают победы Дональда Трампа . Кандидат от Республиканской партии заявил, что быстро положит конец войне, и выразил скептицизм относительно дальнейшей поддержки Западом обороны Украины.

Союзники по НАТО не решаются предоставить дополнительную поддержку Украине, опасаясь эскалации конфронтации с Россией, сообщают два западных чиновника, знакомых с ситуацией. Союзники не видят никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении войны, заявили они, попросив не называть их имен, описывая внутренние дискуссии.

Украинские войска постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия усиливает атаки. По словам Конрада Музыки, польского военного аналитика, Украина теперь политически настроена на сохранение своего присутствия на Курщине, а это значит, что туда, скорее всего, придется направить больше войск, хотя нехватка живой силы является ее самой большой общей слабостью.

«У вас могут быть очень хорошо развитые и укрепленные оборонительные линии, но если у вас нет войск, которые бы их обслуживали, то они бесполезны», — сказал он.

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