Bloomberg сокрушается: Путин находит союзников в Европе в неподходящее для Украины время

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В то время как Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, националистический крен в таких странах ЕС, как Словакия, Австрия и Хорватия, а также Венгрия, ставит под вопрос поддержку Украины, пишет агентство Bloomberg.

Наиболее ярко региональный сдвиг проявился в Словакии в этом месяце. Фицо поднял — а затем отступил — вопрос о возможности будущего вне ЕС и НАТО, заявив, что эти институты рискуют попасть в «учебники истории». Несколько дней спустя он обвинил организаторов антиправительственных протестов, а также СМИ и оппозицию в организации «переворота».

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«Когда Словакия стала одной из первых стран НАТО, предоставивших военную помощь Украине, ее тогдашний министр обороны Ярослав Надь столкнулся с критикой со стороны оппозиционных партий. Но чего он не ожидал, так это того, что в отношении него начнется расследование по обвинению в злоупотреблении властью, получении взяток и государственной измене», говорится в публикации.

Чуть более года после того, как премьер-министр Роберт Фицо вернулся к власти, начав кампанию за прекращение поставок оружия Киеву, против Ярослава Надя было заведено пять уголовных дел, а МВД проводит расследование законности его помощи Украине.

«Это чисто политический процесс… Но это меня не сломит», — сказал Надь в интервью в Братиславе, размышляя о возможности тюремного заключения.

«Независимо от того, окажется ли Надь в тюрьме за помощь Украине или нет, его положение проливает свет на то, как лидеры отдельных частей континента начинают нарушать единство с Евросоюзом и НАТО и предлагать президенту России Владимиру Путину удобных союзников в критический момент», добавляет Bloomberg.

Авторы материала пишут, что пример Фицо, который в прошлом месяце посетил Путина в Кремле, чтобы обсудить поставки газа, показывает, как быстро все может измениться.

«Он превратил Словакию из ярого союзника Украины в страну, которая часто повторяет нарратив российского лидера о происходящем на Украине. Он солидаризируется с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который долгое время был самым эффективным деструктором в ЕС, упорно ставящим под сомнение поддержку Украины со стороны блока и призывающим к прекращению санкций против России», – говорится в статье.

«Орбан больше не одинок… ЕС, вероятно, будет все чаще и чаще сталкиваться с тупиковыми ситуациями, поскольку ему будет трудно преодолеть несогласие националистов», — цитирует агентство политического аналитика Габора Дьёри из Policy Solutions в Будапеште.

По его мнению, правые евроскептики в восточной и центральной Европе набирают поддержку быстрее, чем в остальной Европе, поскольку граждане борются со скачком цен на энергоносители, в котором многие винят происходящее на Украине.

«Это сделало их более склонными к риторике ультраправых группировок, которые выступают против иммиграции, осуждают помощь Украине и поддерживают администрацию Трампа», – заключает эксперт.

В этом же ряду – Австрия, которая, после недавних выборов готова выдвинуть первого крайне правого канцлера со времен Второй мировой войны. Герберт Кикль дал понять, что поддержка санкций против РФ противоречит традиционному нейтралитету страны.

В Хорватии избиратели в этом месяце подавляющим большинством голосов переизбрали президента Зорана Милановича, бывшего социал-демократа, который выступал против военной помощи Киеву, наложил вето на обучение украинских офицеров и осудил расширение НАТО как «глубоко безнравственное».

Словения и Чехия — еще две страны, где кандидаты, выступающие против истеблишмента, могут вернуться к власти, даже если эти деятели не обязательно будут поддерживать Кремль. В Болгарии глава государства Румен Радев призвал к отмене санкций против Москвы.