Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

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Несмотря на некоторое оживление «партии мира» на Западе, «партия войны» там тоже не дремлет. Свидетельство тому – свежая публикация Bloomberg, авторы которой убеждают западную аудиторию в том, что прекращение огня на Украине «может принести больше вреда, чем пользы». Мол, «в нынешних условиях перемирие ободрит Путина, ослабит Украину и приведет к дальнейшим боевым действиям».

Аналитики агентства отмечают, что пока в Москве считают, что смогут «пересидеть» поддержку Украины со стороны Запада, а значит, война на истощение будет продолжаться. Следовательно, желает свой вывод агентство, Западу нужен «лучший план», чем тот, по которому он действует сейчас.

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Авторы статьи признают, и даже называют «логичным» то, что многие люди на Украине, учитывая потери и ущерб, причиненный боевыми действиями, хотят завершить войну соглашением прямо сейчас.

«Однако достичь справедливых договоренностей с Москвой практически невозможно», – убеждают они.

«Путин время от времени имитирует интерес к переговорам, но его цена — отказ Украины от претензий на четыре области и Крым, а также отказ от надежды на членство в НАТО — выдает его неискренность. Его цель остается неизменной: Украина должна стать русским вассалом», – говорится в публикации.

«Каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет огромные риски для Украины. С одной стороны, пауза дала бы российским военным время набрать замену примерно 30 000 солдат, которых они теряют ежемесячно, спланировать новую мобилизацию, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы вооружения. Путин, скорее всего, использует такое перемирие для того, чтобы просто спланировать новые атаки, как он неоднократно делал в прошлом», — пишет Bloomberg, давая аргументы «партии войны».

Усиливая этот риск, перемирие, считают авторы, может поставить под угрозу западную поддержку Украины, что усложнит ее защиту от России.

«Многие западные союзники уже ищут повод, чтобы перенаправить средства из Украины на внутренние нужды. Остановка боевых действий может стать правдоподобным прикрытием для этого», – опасается Bloomberg.

Авторы убеждают: мол, Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское общество будет оставаться пассивным и что его армия финансируется достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия. “Ошибочное прекращение огня может сделать все эти ставки более вероятными и оставить и Украину, и Запад в худшем положении, когда боевые действия возобновятся”.

Следовательно, целью США и их союзников должно быть обеспечение максимальных переговорных рычагов для Украины перед тем, как вступать в переговоры, подытожили в Bloomberg.

«Запад должен признать, что любое значительное сокращение финансирования сейчас не прекратит войну, а лишь взбодрит Путина. Нужно продолжать укреплять потенциал ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и других вооружений, а также снять большинство ограничений на использование ракет дальнего радиуса действия.Лишь согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчет Путина по расходам и выгодам», призывает агентство.

Кроме того, по мнению авторов, на Западе должны договориться о надежных гарантиях безопасности для Украины.

«Возможно, потребуются нюансы и двусмысленность. Но коллективное обязательство – явное или нет – защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины, должно быть на столе переговоров для сдерживания дальнейшей агрессии», – пишут они.