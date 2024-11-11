Bloomberg вангует Европе и НАТО «мрачное будущее» при Трампе и считает, что Украина обречена

Колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс размышляет над «мрачным будущим НАТО» и коллективной безопасности Запада в том случае, если избранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и пойдет на сделку с Россией, а такде переложит на европейцнв значительную часть расходов на коллективную оборону и содержание Украины.

«Общая картина ясна: если избранный президент Дональд Трамп сдержит свое обещание работать с Владимиром Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет мрачным.Джо Байден, скорее всего, окажется последним президентом, считавшим безопасность европейского континента жизненно важным интересом — даже доминирующим внешним интересом — США. Стратегическое противостояние с Китаем будет доминировать в политике Вашингтона в ближайшие годы», – пишет Гастингс.

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Он отмечает, что прошли те дни, когда европейцы могли смотреть на США как на свой щит.

«Что касается европейской поддержки Украины, я много раз писал, что без США дело нации президента Владимира Зеленского было бы обречено. И так оно теперь и есть. Даже если военная помощь Киеву не будет немедленно прекращена, воля украинцев к сопротивлению русским тает по мере того как тает воля Запада вооружить их. Победа Трампа почти наверняка означает их поражение», – пишет он.

По мнению публициста, борьба Европы с MAGA вряд ли закончится хорошо для самой Европы, а потому европейские правительства должны продолжать делать все возможное для поддержания тесных отношений с США, а также убедить новую администрацию Трампа в том, что продолжение руководства в НАТО полностью отвечает американским интересам.

«Хотя сторонники Трампа отказываются признать, что лидерство в демократиях способствует американским политическим и экономическим интересам, большинство экономистов считают, что доминирование в НАТО и связанные с ним расходы не были отрицательным трансакционным бременем для США. Но даже если предположить, что это правда, несомненно то, что эта эпоха подходит к концу. Европа готовится к новой жизни, почти наверняка еще больше удалившись от США, чем когда-либо со времен Перл-Харбора в декабре 1941 года. Хотя, вероятно, пройдет еще много месяцев, прежде чем мы узнаем детали – насколько глубоким может стать стратегический разрыв между континентами – общая картина очевидна», – считает публицист.

Колумнист уверен, что оборонный комплекс ведущих европейских стран “не в лучшей форме; более того, он смотрится довольно ужасно”.

«Эмманюэль Макрон, нестабильный политик даже в удачный день, стал «хромой уткой” после того, как импульсивно назначил июльские выборы. Олаф Шольц много говорил об Украине, но не смог выполнить много своих обещаний — и это было еще до недавнего краха его правительства. Италия никогда не вносила значительного вклада в НАТО и вряд ли сделает это в будущем. Испания озабочена собственными проблемами и разногласиями, к которым добавились катастрофические наводнения в Валенсии в прошлом месяце. Британия традиционно лидировала на европейском континенте в НАТО, поскольку ее вооруженные силы были наиболее эффективными. В мире после Брекзита это уже не так”, – сетует обозреватель.

Завершается этот «плач Ярославны» вполне однозначной милитаристской инвективой.

«Европе нужны лидеры, которые скажут ​​своим народам, что они больше не могут рассматривать безопасность как дополнительный факультатив к основным вопросам, волнующим избирателей — иммиграции, социального обеспечения и здравоохранения, экономики.

Чрезвычайно странно и пугающе наивно, что европейцы ведут себя так, будто в наших силах, в нашем диапазоне выбора, в одностороннем порядке отказаться от войны. Такое заблуждение является безумием, пока враждебные страны во главе с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей считают крайнее насилие или угрозу его применения самым эффективным средством достижения своих политических целей», – пишет Гастингс.

Автор считает, что единственный крупный глобальный вопрос, по которому Трамп сделал сильное рациональное заявление, — это осуждение западноевропейцев за неспособность нести свою долю оборонного бремени в рамках НАТО.

«Это возмутительно, что члены ЕС так мало тратят на свою безопасность, считает автор. Испания, например, выделяет лишь 1,8% своего валового внутреннего продукта на вооруженные силы. У Италии еще худшие показатели — 1,5%. Великобритания — которая сейчас не является членом ЕС, но традиционно является европейским лидером в сфере обороны — заявляет, что тратит 2,3%, но эта цифра включает такие вещи, как пенсии за выслугу лет, которые не способствуют комплектованию, вооружению и оснащению мужчин и женщин, чтобы они могли воевать на передовой. Только восточноевропейские страны — прежде всего Польша, за десять лет увеличившая бюджет своих вооруженных сил более чем вдвое, — вместе со странами Северной Европы резко увеличивают свои оборонные расходы перед лицом российской агрессии. В 2017 году страны ЕС взяли на себя обязательства по обширной совместной программе закупок оружия и боеприпасов, но жалко мало из этого было сделано», – говорится в публикации.

Тем не менее, считает Гастингс, если европейские страны хотят вести взвешенную политику, они также должны увеличить свои расходы на оборону и поддержку Украины в ожидании американских сокращений.

«Если мы посмотрим на стратегическую картину на следующие 10 или 20 лет, следует ожидать, что угроза со стороны автократий сохранится, а также необходимость для Европы укрепить свою способность защищать себя», – уверяет он.