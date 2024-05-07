Bloomberg: Венгрия становится новым союзником Китая в Европе

Bloomberg сообщает, что после Парижа китайский председатель Си Цзиньпин едет с трехдневным визитом в Венгрию. Столь высокий уровень визита в небольшую центральноевропейскую страну говорит, по мнению издания, о чрезвычайной заинтересованности Пекина в Венгрии, как точке опоры для продвижения своих интересов в Европе.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что во время трехдневного визита китайского лидера Си Цзиньпина, который начинается в среду 8 мая, Будапешт и Пекин планируют подписать не менее 16 договоров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В то же время министр отметил, что соглашений может быть и 18, поскольку два еще находятся на стадии переговоров. Они будут сосредоточены на расширении части инициативы «Один пояс, один путь», включающей дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты.

Обе страны рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере. Здесь, кстати, возникает окно возможностей для превращения дуумвирата в триумвират путем подключения России, у которой хорошие деловые отношения по отдельности, как с Пекином, так и с Будапештом. У России есть Росатом с его опытом строительства АЭС в разных странах мира.

Такая активность китайского лидера на европейском направлении не может не смущать Вашингтон, ревниво следящий за нынешней вылазкой Си Цзиньпина. Тем более что одно дело Франция, которая, при всех риторических вывертах Макрона остается верным членом антироссийской коалиции, а совсем другое – Венгрия. Будапешт снискал себе в Вашингтоне и Брюсселе заслуженную репутацию «слабого звена» со своим хронически особым мнением во всех антироссийских начинаниях.

Правда, приобщение Венгрии к китайскому проекту «Пояс и Путь» бессмысленно без финализации конфликта на Украине, который сейчас создает пробку в китайском логистическом коридоре из Азии в Европу. Глядя через эту призму понятно, почему Си заглянул на огонек к лидеру единственной европейской страны, открыто говорящему, что украинский конфликт не имеет военного решения.

Понятно и то, почему Си так нервничает, слыша на Западе упреки в «тайной помощи» России в ее СВО. Потому что по факту реально помогает. При этом игра в четыре руки (одновременно и в роли миротворца, и в роли негласного союзника одной из сторон конфликта) со стороны КНР тоже имеет свой смысл: по большому счету Пекину без разницы, как закончится украинская история – военной победой России или компромиссным миром а-ля очередной «Стамбул». Главное – это безопасность и связность торговых маршрутов. А как она будет достигнута – дело десятое.

Но мирная конференция, рамки которой признают и Киев и Москва, для интересов Китая все же предпочтительнее – ведь чем меньше сторон, оспаривающих мир, тем лучше. Потому и упор в публичной дипломатии Китая делается именно на это.