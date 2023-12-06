«Блумберг»: Запад пришел на помощь Киеву не для того, чтобы он мог победить Россию

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Для российского президента Владимира Путина было бы нелогичным отказаться сегодня от целей СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет информационное агентство «Блумберг».

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Автор материала считает, что Запад и Украина проигрывают России, а потому «теперь необходима радикальная корректировка того, как мы представляем войну».

Впрочем, из этого отнюдь не следует вывод о том, что необходимо искать мирное решение.

«Если Украина не может добиться победы, то в чем тогда смысл затягивать войну или продолжать брать на себя ее издержки? Конечно, было бы лучше проявить немного жесткой любви, надавив на президента Владимира Зеленского, чтобы добиться прекращения огня путем переговоров? Вопросы ошибочны, потому что они возникают из двух ложных предпосылок: во-первых, что ведение мирных переговоров зависит от Украины; и во-вторых, что США и Европа сплотились вокруг Киева с 2022 года, чтобы добиться «победы» над Россией», – пишет агентство.

Оно уверяет, что мирные переговоры больше зависят от России, но пока «нет никаких признаков того, что президент Владимир Путин готов согласиться на длительное прекращение огня на существующих линиях фронта».

«В равной степени США и Европа пришли на помощь Киеву не для того, чтобы он мог победить Россию, а для того, чтобы он мог защитить себя, предотвратив российскую экспансию, которая сулила Европе долгосрочную нестабильность. Эти интересы остаются жизненно важными, даже не затрагивая более туманных, основанных на ценностях целей, таких как защита демократии или международного права. Они также более достижимы, чем казались сразу после вторжения России в 2022 году.

Справедливости ради следует отметить, что для Путина было бы нелогично отказываться от своих целей сейчас, в момент, когда финансирование и военная поддержка Украины находятся под угрозой по обе стороны Атлантики», – сокрушается «Блумберг».