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07.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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«Бляха-муха!» – кума Порошенко выругалась с трибуны Рады

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады произошёл конфуз с представителем Петра Порошенко в парламенте, супругой генпрокурора Украины, президентской кумой Ириной Луценко.

Вместо законопроекта о внесении изменений в Конституцию по ошибке она начала зачитывать другой текст с бумажки, посвященный угрозе вмешательства РФ в украинские выборы.

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«По информации Службы внешней разведки Украины, РФ готовит беспрецедентное вмешательство в выборы на Украине, предусмотрев на это более 350 миллионов долларов США. Её цель – любой ценой остановить евроатлантическую интеграцию Украины», – тараторила Луценко.

«Ира, Конституция! Конституция!» – подсказал спикер Рады Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бляха-муха! Извините, сейчас», – ответила Луценко и достала нужную бумажку.

«Что это было? Прямо в микрофон – «Бляха-муха… и это женщина Третьего тысячелетия, любимая жена Генпрокурора!» – написал на своей странице в Facebook экс-депутат Черновицкого облсовета Виктор Довганич.

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