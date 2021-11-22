«Бобик сдох»: Сенатор Климов объявил о провале кампании по непризнанию выборов в Госдуму

Ни одно западное правительство не откликнулось на призыв Европарламента и не заявило о непризнании итогов выборов в Госдуму.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К вопросу о легитимности. Европейская комиссия и гласы европейских государств отказались не признавать наши парламентские выборы, хотя это было чуть ли не требованием Европейского парламента. Почему? Да просто аргументов-то нет… Ни Государственный департамент США, ни соответствующие органы власти стран Европейского союза, ни официальные институты Европейского союза не признали официально эти выборы какими-то такими [незаконными], все продолжается», сказал сенатор.

«Призыв к всем им Европейского парламента остается призывом, и сам Европейский парламент тоже отдельно не вынес вердикта о том, что эти выборы были недействительными. В общем, как говорилось, Бобик сдох. Мало того, я это связываю еще и с тем, что финансирование этого проекта закончилось, по признанию наших выборов «нелегитимными». Ну, а раз денег нет, значит и темы нет», – заявил Климов.