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«Бобик сдох! Выключайте Соловьева, Скабееву, Толстого!»
Влияние ток-шоу об Украине на российских телеканалах будет теперь равно нулю после истории с высылкой из РФ их бывшей участницы – львовской журналистки Елены Бойко, которая сразу же попала в руки СБУ.
Об этом рассуждает в своем блоге Владимир Рыбин, представитель киевского фонда «Одиссей», который оказывает защиту на Украине политическим заключенным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Позор с депортацией Елены Бойко так не минется. И не в том дело – кто такая Елена Бойко, и какие у неё отношения с Законом РФ. Есть вопросы – разберитесь и, если нужно, – накажите. У себя. Кто против?
И не в том дело даже, что выдворили. Черт с вами! Но отправьте человека в ЛДНР – та же Украина формально. Отправьте в Белоруссию, к черту в куст терновый – никто бы не заметил.
Но выдача врагу на расправу его политического противника, независимо от того – чистит ли он зубы по утрам или нет, выглядит и является предательством.
Нет, не Елены Бойко! Всех антинацистов.
И теперь в принципе можно выключать российское ТВ со всеми СоловьевоСкабеевоТолстыми и иже с ними. Бобик сдох!
И даже если весь этот засер – акция СБУ (в чем я сильно сомневаюсь по понятным причинам), то надо признать – это победа эсбэхов и всего бандеровского режима…
Бобик сдох. Нет за Синими горами Красной Амии. Горы есть. Армии – нет. Значит, надо делать выводы. Давно пора!» – рассуждает в своем блоге Рыбин.
Метки: Владимир Рыбин, Елена Бойко
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