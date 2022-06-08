Боцан-Харченко: Косовские албанцы обнаглели

08.06.2022  15:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Балканы, Босния, Дзен, Косово, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия


Запад заблокировал визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, чтобы не дать ему озвучить позицию России по Республике Сербской и Косов.

Такое мнение сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад заблокировал визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, чтобы не дать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Одна из причин нежелания визита Лаврова – тлеющие (пока не горячие) точки региона.
Это крайнее нежелание услышать о реальном состоянии дел и позицию России по Боснии и по Косово», – сказал дипломат.

По его словам обстановка в Косово пока под контролем, однако может в любой момент обостриться.

«Приштина из-за попустительства Запада при известной провокационной политике и подстрекательстве постоянно обостряет. Если бы косовские албанцы не имели поддержки Запада, они б дышали через раз. А сейчас они обнаглели. И эта напряженность потихоньку нарастает. Слава богу Вучич проявляет сдержанный и мудрый подход. Не идет на провокации и не реагирует нервически», – отметил посол.

В то же время, по его словам, ситуация вокруг Республики Сербской очень неспокойная.

«Ее зажимают, удушение невероятное происходит. Вчера у меня был на приеме Милорад Додик, который рассказал в красках, что происходит. Могу сказать, а я работал еще на этапе урегулирования, такого никогда не было – такой наглости, такого вызывающего поведения. Представители Запада что-то требуют, не удосужившись даже прочитать мирные соглашения по Боснии и Герцеговины – Дейтонские.

Это очень напоминает историю с Минскими договоренностями. Считают, что можно брать нахрапом, наглостью», – сказал Боцан-Харченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть