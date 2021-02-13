Бочка кала из Джанкоя

13.02.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

2 февраля в школу-гимназию №6 крымского Джанкоя съехалось руководство города и депутаты Джанкойского горсовета, чтобы поздравить с 55-летием её директора, Александра Бочкалу.

В ходе встречи в адрес юбиляра было произнесено немало тёплых слов о его деловых и человеческих качествах, профессионализме, душевной отзывчивости, неизменном внимании к людям, уважении со стороны горожан, коллег и многочисленных учеников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Председатель горсовета Эдуард Селиванов поблагодарил директора школы за преданность своему делу, пожелал всего самого наилучшего и вручил из рук в руки почётную грамоту с гербом, в цветах российского триколора.

Событие было освещено в местной печати.

И всё бы хорошо, если бы 14 февраля на сайте муниципального образовательного учреждения №6 города Джанкоя не появилось открытое обращение Бочкалы А.Е. «всем людям доброй воли», в котором недавний юбиляр поведал о своём уходе с поста директора школы в связи с завершением срока договора.

При этом, главным виновником ухода Бочкалы из школы объявлен председатель горсовета Э. Селиванов, якобы ограничивший срок договора в один год, «хотя с другими заключали договора сроком на три года».

В открытом обращении Бочкала перечисляет свои заслуги перед школой и городом, намекая, что уволен из-за «нежелания быть марионеткой в руках чиновника», характеризуя себя «плохой марионеткой».

В обращении, бывший директор Бочкала не просит о продлении договора, ибо «не может поступиться принципами и здравым смыслом». И т.д. и т.п.

В комментариях к открытому обращению опубликовано пояснение отдела образования администрации города Джанкоя родителям и педагогам МОУ №6, что процедура заключения договоров с руководителями образовательных организаций едина для всей Российской Федерации, включая Джанкой.

Вкратце: Бочкале и ещё трём директорам образовательных учреждений Джанкоя до истечения срока их полномочий было предложено продлить договор ещё на два года, однако юбиляр решил уйти с должности, официально не уведомив вышестоящие органы о своём решении. Горотдел образования заявляет, что никто из администрации города не требовал от Бочкалы увольнения, а речь шла всего лишь о продлении договора в соответствие с законодательством. Соответственно, информация, изложенная в открытом письме Бочкалы, носит субъективный характер и не отражает истинного положения вещей.

В общем, речь идёт об индивидуальном трудовом конфликте, когда сталкиваются интересы работника и работодателей, которым самое место для разборок в комиссии по трудовым спорам или в суде.

Бывший директор Бочкала предпочёл хлопнуть дверью, перенеся разборки с городской администрацией в онлайн, и, по-видимому, не без умысла. В комментариях к его открытому заявлению полным-полно замечаний в стиле «увольняют лучших из лучших». Если не считать двух комментаторов с именами и фамилиями, остальные выступления в пользу Бочкалы сделаны анонимными участниками, что наводит на мысли об организованном вбросе с целью раздувания скандала.

Возможно, бывший директор Бочкала и в самом деле второй Макаренко, Ушинский, Сухомлинский, редкой души сеятель разумного, доброго, вечного на ниве народного просвещения. Пусть в его конфликте с местной администрацией разбираются соответствующие органы.

Обращает на себя внимание другое. Посвятив себя воспитанию и образованию джанкойских детей и даже взваливая на себя ответственность за их действия в школе, окрестностях, в семьях и на интернет-форумах, Бочкала А.Е. скромно обходит стороной своё явное педагогическое упущение – родного сына Романа.

Итак, Роман Бочкала, 1984 года рождения, уроженец Джанкоя, по образованию журналист, в действительности – неупер, по призванию – нацист поганый.

Согласно «Словарю Евромайдана», неуперы – представители СМИ, грантоеды и монополисты на свободу слова, журналистские стандарты и журналистскую же этику. Маниакально, до разрыва дупы, уверены, что только они – «чэсни та нэупэрэджэни» (честные и непредвзятые) на украинском информационном поле. Любые попытки разрушить их монополию встречают с визгом свиней, влачимых на убой. Причина проста: лишний неупер у корыта – жирных помоев меньше. А за деньги (гранты) они не то, что воробья в поле загоняют, но и из родного папаши колбасы навертят.

Бочкала с 2008 года живёт в Киеве, работает военкором на телеканале «Интер». До 2014 года – типичный укрожур. С победой «гидности» быстро сообразил, с какого конца на хлеб масло толще намазано. Выезжает в Луганск для поддержки местных майдаунов, а с началом боевых действий отправляется засланным казачком в главный очаг обороны ДНР Славянск, где попадает под арест, но быстро вылетает на свободу.

Прибыв в Киев, Бочкала принимается создавать имидж «пострадавшего от сепаров», заводить горизонтальные и вертикальные связи в ВСУ и ковать денежку на волонтёрских поставках карателям. В пору самых жарких боёв делится в соцсетях «данными из проверенных источников», больше похожими на бред сивой кобылы с пулей в голове. Выезжает в тыловые части ВСУ и добробатов с целью самопиара, позируя на фотографиях с кровавыми отморозками.

Журналист-неупер Бочкала из Киева угрожает ЛДНР танками, «градами», а также «жёсткими и бескомпромиссными» приказами. Выступает за создание концлагерей для жителей народных республик, не желающих жить в одном государстве с майданной сволочью.

Спад активности боевых действий в Донбассе заставляет пропагандона Бочкалу переквалифицироваться в «крымчанку, дочь офицера», публикуя в соцсетях леденящие кровь рассказы «из надёжных источников» об остром дефиците всего и вся в российском Крыму.

Нагнетать и ужасать у Бочкалы выходит плохо. Его ловят на враках и макают рылом в собственные кучки навоза.

Одним из самых примечательных стал «рассказ одной знакомой из Джанкоя», едва не потерпевшей неудачу в поисках оливок на праздничный стол, если бы на рынке ей из-под прилавка не продали турецкие оливки.

Кто-то из жителей Джанкоя в ответ пошёл в ближайший супермаркет и выложил в сеть снимок полки с двумя десятками сортов оливок греческого и испанского производства на любой вкус и цвет. Ушибленный на всю голову фан-клуб Бочкалы вынес приговор: снимок постановочный, сделан в студии «Мосфильма».

Одно время Бочкала занимался поиском «ватников» повсюду, куда его заносила судьба укрожура-неупера, о чём сын директора школы рапортовал в своей ленте Фейсбук. Так, кошмарное количество «ваты» «патриот Украины» нашёл в Одессе и даже выложил фото мужчины в спортивной куртке с российской символикой.

«Если бы с ним на велосипеде не было детей, был бы другой разговор», – провёл первый раунд бокса по переписке диванный фашист.

Вскоре Бочкалу занесла нелёгкая на семинар «Вклад добровольцев в безопасность общества» в составе делегации из карателей «Азова» и «Днепр-1» по приглашению эстонского правительства в приграничный с Россией город Нарву, где он также с удивлением обнаружил сплошь «колорадов» и «ватников», о чём поспешил поделиться со своими читателями.

Характерно, что за каждое своё «расследование» Бочкала получал тонны ехидных комментариев, а из Эстонии ему для вящего разрыва шаблона посоветовали посетить не менее «ватные» Силламяэ и Кохтла-Ярве в надежде, что неугомонного фашиста где-нибудь, да, обнимет кондратий.

Впрочем, всё это лирика, обычный «модус операнди» вырожденного в результате победы «Евромайдана» человеческого материала.

Главное, что Рома Бочкала окончательно нашёл себя на поприще борьбы с коррупцией и даже прошёл двухмесячные «антикоррупционные» курсы подготовки в США. Ради такого прибыльного дела Рома снизил до минимума свои вонючие выбросы о «свинцовых мерзостях российской оккупации Крыма и Донбасса».

В Киеве, сын директора школы основал движняк «STOP коррупция», возложив на себя почётные обязанности «правозащитника» и «журналиста-расследователя», а также благосклонно вступил в членство совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Очень скоро Бочкала-сын и его контора были пойманы на публикации «джинсы» против одних бизнес-структур в пользу других бизнес-структур. Одним из нанимателей «журналиста-расследователя» называют бизнесмена Парцхаладзе. Характерно, что для демонизации конкурентов Парцхаладзе Бочкала и его лавочка использовали «российский след».

Прелестно, что «STOP коррупция» и её рулевой также отметились в раскрутке религиозного шарлатана «пастора» Мунтяна, сервированного общественности под видом апостола, исцелителя страждущих и воскресителя усопших.

И это всего лишь малая толика «подвигов» многоликого Ромы в деле «борьбы с коррупцией»

Апофеозом «достижений» Бочкалы-сына стало единогласное изгнание в 2018 году возглавляемой им «STOP коррупции» из организации GIJN (Глобальная сеть журналистских расследований, охватывающая 117 организаций в 76 странах мира) за дискредитацию деятельности журналистов проекта и вовлечённость в политическую активность.

Все эти факты с подтверждениями легко находятся в интернете. Если кому-то нужны объяснения причин взрывного роста коррупции на Украине – посмотрите на Рому Бочкалу, этого святого человека, разрабатывающего в поте лица золотую жилу «пчёлы против мёда».

Имеет ли Бочкала-отец при таком «одарённом» сыне моральное право учить чужих детей и возглавлять школу? Можно ли доверять детей педагогу, у которого родной сын вырос в проходимца, беспозвоночное и просто фашиста? Оставим эти вопросы на его совести. Быть может, лучшим выходом для скандального директора школы стала бы своевременная переквалификация в управдомы? Будем надеяться, что ещё не поздно…