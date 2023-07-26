«Бочка смерти» над Балаклавой стала смертельно опасной

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Наблюдательный пост Южного форта над Балаклавой, известный в народе как «бочка смерти», проржавел и представляет опасность для туристов, забирающихся на конструкцию, чтобы сделать фото с высоты 360 метров над уровнем моря. Объект не является памятником, несмотря на легенды о казнях красноармейцев, что и придало наблюдательной будке зловещий статус.

Теперь это головная боль муниципалитета, который не знает, что делать с потенциально опасной достопримечательностью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы Балаклавского муниципального округа Евгения Бабошкина, объект бесхозный. На балансе муниципалитета он не значится, и тратить бюджетные деньги на него не положено. Но месяц тому назад о состоянии «бочки смерти» доложили в Департамент городского хозяйства. Там методы известные – спилить как бесхоз и аварийный объект. К такому же варианту склоняется и сам Бабошкин, чтобы у туристов не было желания залезать на сооружение, и избежать несчастных случаев.

Чтобы внести объект в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Великой Отечественной войны нужна общественная инициатива с приложением исторической справки о значимости наблюдательного поста. Как рассказал ForPost руководитель севастопольского отделения «Поискового движения России» Александр Неменко, в Севнаследии предложили дополнительно найти куратора, который будет следить за «бочкой смерти». Хотя этим должно заниматься государство.

«Мы её несколько раз красили, приводили в порядок. Я попробую связаться с ребятами, чтобы они посмотрели. Может быть, кто-то возьмётся — привезёт сварочный аппарат и попробует приварить. Но эти работы опять же являются неофициальными», – подчеркнул Неменко.

Наблюдательный пункт входил в единую цепь земляных укреплений с двумя фортами – Северным и Южным. Их в период «Крымской войны» начали возводить англичане вокруг Балаклавы, где стоял британский флот, а продолжили уже накануне Первой мировой. Объект выглядел как часть бочки из толстой листовой стали диаметром 1,8 и высотой 2 метра. В стенах и полу были сделаны прорези для дальномера, и корректировщик передавал войскам данные о количестве кораблей противника и направлении их следования. В бою корректировщик был незаменим для прицельного огня по неприятелю.

Доминирующим положением «бочки смерти» воспользовались немцы при осаде Севастополя, захватив наблюдательный пункт, с которого простреливались окрестности.

«На самом деле объект большой и интересный. У него своя интересная история, связанная с Великой Отечественной войной и с царским периодом. Я в книге описываю, как её захватили немцы, какие бои шли возле неё. Там сражались курсанты из школы НКВД. Такая интересная, яркая, удивительная карточка», – считает Неменко.

После ВОВ в Южном форте хранили боеприпасы, а в конце XX века и форт, и бочка смерти в Балаклаве служили базой аэростатной команды. Теперь этот объект-легенда может исчезнуть с карты памятных мест подвигов героев Севастополя.