Боец батальона Судоплатова: Наступление на Запорожье будет тяжёлым

Россия хорошо укрепила подступы к сухопутному коридору в Крым. Однако и украинцы возвели сильные укрепления в направлении Запорожья, поэтому освобождение областного центра не будет легким.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Международного движения «РУСОВ», боец батальона имени Судоплатова Андрей Родионов (позывной «Викинг»).

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ПН: Почему не произошло ожидавшегося масштабного наступления наших войск зимой. Насколько велики шансы ВСУ прорвать сухопутный коридор в Крым?

«Викинг»: Думаю, что, во-первых, оно не произошло по причине того, что не до конца готовы резервы, и наше командование ждёт наиболее подходящего момента для удара – так, чтобы это действительно принесло ожидаемые результаты, а не закончилось, скажем так, небольшими тактическими успехами.

С другой стороны, я думаю, что и наличие с украинской стороны резервов заставляет тоже внимательно относиться к этому.

Вот наступление на Бахмут – то, что делает «Вагнер» ценой, конечно, большой крови. Я думаю, одна из задач этого наступления на Бахмут – это оттянуть резервы с украинской стороны, Ну и дальше будет видно после того, как возьмут Бахмут, чем это закончится, какая будет обстановка.

В принципе, в наступлении можно перейти не только зимой, но и позже, когда земля будет более-менее сухая. Да и летом.

Что касается, насколько велики шансы у хохлов прорвать сухопутный коридор – я в это не сильно верю и скептически к этому отношусь. Я думаю, что Херсон, в том числе, был оставлен временно именно для того, чтобы не произошёл этот прорыв.

Я своими глазами видел. Линия обороны, не знаю, сколько – ну, наверное, это с десяток, а, может, и больше оборонительных укреплений, километры по три ряда противотанковых бетонных пирамид, «зубы дракона» так называемые. Я думаю, нет шансов вообще у хохлов направление на Мелитополь прорвать, тем более, наша армия тоже там не дремлет и хохлу насыпает.

Но, с другой стороны, здесь тоже наступать на Запорожье очень тяжело, потому что, насколько мне известно, там у них ситуация тоже похожа. Они тоже там окопались, несколько рядов оборонительных сооружений.

Ну, то есть, реально очень напоминает ситуацию Первой мировой войны.

Ну, а вообще, я считаю, что все понимают значение сухопутного коридора от Крыма до Ростова, особенно после того, как бы нанесён теракт по Крымскому мосту, – я думаю, это невозможно, чтобы хохлы где-то там продвинулись. Может, что-то тактически где-то им удастся. Хотя, и в этом я сомневаюсь.

ПН: Ты сказал, что Херсон, возможно, был оставлен «временно, чтобы не произошел прорыв». Как вообще оставление Херсона объясняется в войсках теперь?

«Викинг»: Могу сказать свое мнение и мнение товарищей, с которыми я больше двух месяцев пробыл в Херсоне, поэтому изнутри знаю ситуацию. Мое мнение такое – причин оставления Херсона несколько.

Во-первых, большая проблема с логистикой, со снабжением. В принципе, можно было продолжать снабжать, но тяжело, потому что был разбит Антоновский мост.

Во-вторых, Украина там сконцентрировала большие резервы, и была большая опасность наступления на Мелитополь Запорожской области, либо на Бердянск. Если бы это наступление у них, не дай Бог, удалось, они бы, даже не перерезали сухопутный коридор, но продвинувшись где-то хотя бы на половину пути, подвергали обстрелам эту трассу, а еще, не дай Бог, переход в Крым. Это еще больше усложнило бы снабжение нашей группировки в Херсоне. Тогда бы нам уже точно пришлось оставлять ту сторону. Только делалось бы это в еще более невыгодных условиях, с еще более сильным давлением со стороны украинских войск, с большими потерями. Проблема была бы еще и в Запорожской области, поэтому оставление Херсона – выстраданное.

Другое дело, мы могли бы этого избежать, если бы мобилизацию провели хотя бы на 2-3 месяца раньше. Если видели, что ситуация уперлась в тупик, нужно было не бояться проводить мобилизацию, готовить резервы и удерживать территории. Тогда можно было бы избежать оставление Херсона.

Но после того, как эти условия возникли, так получилось, это решение было, наверное, единственно верным.

ПН: Недавно были сообщения о медленном продвижении наших войск в сторону Запорожья. Там все забуксовало из-за серьезных укреплений, о которых ты сказал?

«Викинг»: Думаю, что да. Но, кроме этого, на Запорожье и не было прямо большого наступления, насколько я знаю. Просто тактическое продвижение, которое показало, что движение в направлении Запорожья будет тяжёлым. Поэтому пока его и нет. Они тут тоже накопали, как и мы.

ПН: Расскажи про «ждунов». Почему, как считаешь, их меньше в Мелитополе было, чем в Херсоне? Я слышал, что это может быть из-за того, что в села Херсонской области завозили западенцев после ВОВ. За счет чего менялись настроения? Какие сейчас? Боятся ли люди по-прежнему сотрудничать с русскими, получать паспорта, глядя на опыт Изюма, Херсона?

И верна ли версия, что одной из причин оставления Херсона был большой процент нелояльного населения, что осложняло бы оборону города?

«Викинг»: Да, нелояльное население в Херсоне было. Его, конечно, было больше, чем в Запорожской области. Но в Запорожской области, например, в июне, тоже боялись и смотрели косо в сторону русских солдат. Сейчас ситуация совершенно другая. Так же можно было сделать и в Херсоне, и к этому все шло. После референдума атмосфера стала еще лучше. Еще два каких-нибудь месяца, и все было бы по-другому. Поэтому эта версия – глупость, ничего серьезного в ней нет.

По поводу ждунов в Запорожской области, в Мелитополе – конечно, их тут меньше, чем в Херсонской области, но и Херсонская область тоже разная. Например, с левой стороны Днепра настроения изначально были более лояльные, чем с правой. Возможно, это потому, что люди более уверенно себя чувствовали.

В Херсоне ждунов больше, настроения более агрессивные, люди не скрывали свое отношение к русским солдатам. Тем не менее, не надо думать, что в Запорожской области все было идеально. Здесь просто работали, была хорошая реклама, вкладывались деньги, и люди видят эти результаты, поэтому все нормально.

В Херсоне фронт был близко, и атмосфера была не та. Сейчас нормально и в Херсонской, и в Запорожской области. Есть, конечно, ждуны, но их меньше и меньше. Настроения нормальные, люди видят разницу, и большинство не хочет возвращения Украины. Но, конечно, хватает тех, кто вырос в Украине, в основном, молодежь. При этом, паспорта в Мелитополе уже многие получили.

ПН: Что-то меняется по сравнению с первыми месяцами в плане обмундирования, вооружения и т.д.? Потому что наши морпехи после Мариуполя признавались, что нацисты «Азова» были намного лучше экипированы – связь, оружие, подготовка, мотивация и т.п. Но, к сожалению, осенью от добровольцев в Харьковской области я слышал повторение всего того, что говорили прошлой весной из Мариуполя. Неужели ничего не меняется?

И важный момент – мотивация, моральное состояние. Есть много свидетельств, что у федералов с этим не всегда все хорошо.

«Викинг»: Во-первых, разные подразделения, соответственно, разный настрой, и то же самое касается по мобилизации людей. У кого-то нормально желание воевать за Россию, у кого-то меньше.

В целом никто ни о чем не жалеет, люди понимают, что это справедливая война. Если бы в Кремле более четко обозначили цели – не как-то размыто, а конкретно, что «мы возвращаем исторические земли, это война за будущее России, и с этим антирусским проектом под названием Украина надо решать вопрос», наверное, было бы лучше. Но и так настроения у всех в большинстве боевое, правильное, что надо войну заканчивать на наших условиях.

Что касается снабжения – то же самое. Есть подразделения, где оно лучше, где хуже – везде по-разному. Зависит во многом даже от командира подразделения – не от Министерства обороны в целом, а от командира батальонов, рот, взводов. Если командиры боевые, то движение есть.

Многое, конечно, еще не преодолено, надо работать и работать над ошибками, со снабжением. Конечно, все это еще не в идеале, но, по сравнению с тем, что было год назад, изменения в лучшую сторону однозначно есть.

ПН: А есть какие-то интересные случаи – споров с местными, конфликтов, или наоборот помощи русским?

«Викинг»: Нормальные взаимоотношения. Воды дают, наши медики их лечат, если какие-то проблемы. После каждого обстрела, когда Украина обстреливает село, наш медик из подразделения идет, опрашивает, все ли нормально, нет ли пострадавших. Если кто-то приболел из местных, нужно ему помочь.

Вчера был случай, нужно было дров напилить. Дров нет, хаты холодные. Парень молодой, лет 13-14 с бензопилой, родители дали «добро», показали, какие нужны деревья, он нам напилил деревья, напилил дров.

ПН: Были ли у тебя угрызения совести, когда ты стрелял в сторону ВСУ? Ты, ведь, еще несколько лет назад ездил в Киев, даже на Евромайдане был в числе колонны русских националистов. А теперь гражданская война, получается. Морально это тяжело?

«Викинг»: Я в Киеве никакую бузу не поддерживал. Единственное, что я поддерживал – это был против Януковича. Я и сейчас против него, как и против Лукашенко, я считаю, что никакими друзьями России они не являются. То, что происходит на Украине сейчас – следствие политики Януковича, который на словах одно делал, на деле – другое. Кремль на них, на Медведчука делал ставку, а в итоге к чему это привело? А русские люди как на Донбассе, так и в Крыму, в Новороссии всегда были за Россию…

Да, славяне – один народ как в 14-м году, так до 14-го и сейчас. Конечно, один народ и фактически гражданская война. Не мы эту войну начали. Я, как и любой солдат русской армии никакой агрессии в сторону украинского народа, даже военнослужащего ВСУ не имею. Да, война, надо убить – убиваем. Они тоже убивают, но война – есть война.

Если с той стороны у многих агрессия: «Москали, москали», у нас такого нет. Мы спокойно реагируем и на украинский говор.

Что касается противоречий – у меня лично нет никаких противоречий. Мы воюем не с украинским народом, а с теми безумцами, которые забыли русскую кровь и сейчас являются янычарами, людьми, с которыми договариваться не получается – им мозги промыли хорошо, теперь этот вопрос нужно решить силой и, возможно, многие одумаются.

Поэтому надо делать эту работу, надо победить – вот и все.

Даже у нас в батальоне есть ребята, которые в АТО воевали. Но не потому, что они – идейные, а потому, что жили здесь, попали под украинскую мобилизацию, воевали несколько лет в Донецкой области, хотя пророссийские, и были пророссийские, но ситуация такая. Их взяли, провели проверку и отпустили, никаких претензий нет. И добровольно они захотели пойти служить в батальон имени Судоплатова. И вообще, нормально служат – никаких к ним претензий нет ни у кого, еще и ведут себя получше, чем некоторые, кто приезжает из России.

Война, гражданская война, не всем повезло оказаться с нашей стороны. И сами бывшие военнослужащие украинской армии говорят, что да, конечно, половина ВСУ воюют, но при случае бы мирно договорились. Как и в Крыму, им сказали бы: «Переходите на сторону России», то, конечно, они бы перешли, воевать за киевское государство бы не стали.

Разумеется, что касается именно идейных врагов, таких, как там «Правый сектор», «Азов» (обе эти организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) – такие прямо жёсткие, украинские, я бы сказал нацисты, которые, конечно, мотивированные, убеждены в своей правоте. Вот на них не распространяется ни моя, ни других русских солдат, лояльность. Мы понимаем, что это идейные враги и их, конечно, в большинстве своём, – к сожалению, так как при других раскладах они могли бы быть с нами, но есть как есть, и теперь их только надо уже уничтожить. По-другому с ними разговаривать нельзя.

Кто бы что не говорил, но я считаю, в любом случае то, что Запад сделал с Украиной, – это стратегия Запада, она понятна, он действует в своих интересах, то, что олигархи на Украине свои интересы имеют, тоже понятно, промыли людям мозги.

Но главный виновник там, я считаю, – это старший брат, Кремль. Почему? Потому что как можно было позволить и не досмотреть, чтобы рядом в подбрюшье России с выходом на Чёрное море, чтобы здесь во втором, скажем так, государстве в СНГ, бывшем Советском Союзе, в русском государстве допустили, чтобы к власти в Киеве пришли вот такие вот прозападные, антирусские мерзавцы?

Вот однозначно это недоработка Кремля, совершенно непонятно, куда там Зурабов смотрел. Понятно, что, наверное, деньги выделялись и прочее – ну где результаты? К сожалению, ничего этого не было. А Запад работал. Запад проводил свою политику. Вот «мягкой силой» подкупал, и поэтому теперь, например, очень многие вместо того, чтобы воевать на нашей стороне, – те же говорящие по-русски, с русскими фамилиями, русскими именами православными, они в «Правом секторе», они в «Азове», и они убеждены в своей правоте.

Это прежде всего недоработка России, и это однозначно. Можно сколько угодно ещё раз обвинять врагов, но враги оно на то и враги, это их логика, это понятно. А, вот, почему мы не делали ничего или делали, но крайне недостаточно – это большой вопрос, на который ещё предстоит ответить будущим и не только будущим, но и нынешним поколениям.

ПН: Что самое сложное для солдата простого сейчас? Чем могут помогать простые люди?

«Викинг»: Разные солдаты, у всех по-разному, разные подразделения, разные направления, разная мотивация, поэтому у каждого свои нюансы, в целом. Наверное, всё-таки самое сложное – это быт. Хотелось бы, чтобы побольше в подразделениях русской армии было ночников, тепловизоров, дронов хорошего качества. И не только всего этого, но ещё чтобы люди были хорошо подготовлены для работы с этим оборудованием.

А люди чем могут помогать? Ну если у кого-то есть возможность в этом направлении помогать, конечно, надо помогать, потому как в любом случае, если мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, чтобы это не вызвало какого-то там экономического кризиса внутри России большого, чтобы нам удалось без большой сильной турбулентности пройти эти испытания и победить, конечно же, достичь своих целей закончить свою войну на нужных русскому народу России условиях.

Вот нужно всем мобилизоваться, нужно понять, что никакого мирной жизни не будет. Я думаю, лет 10 мы будем иметь давление и конфликты, и много ещё чего, поэтому надо мобилизоваться. Надо сплотиться, надо понять, что пришло время борьбы за будущее нашего народа. И это не просто громкие слова, фразы, а это реалии. Вот только так мы победим. Ну и дай Бог быстрее всем русским это.

ПН: Но ведь многие называют ошибкой не только провал работы с населением во времена Зурабова, когда было еще возможно применение «мягкой силы». А еще и ошибкой считают начало СВО – ожидание кадров встречи с цветами. Как полагаешь, действительно ли думали в Москве, что будет простая прогулка? Неужели всесильные спецслужбы ничего не предупреждали? Или дело в другом? Какие версии на фронте? Или сейчас уже вообще никто об этом не вспоминает?

«Викинг»: Да тут нет, никаких версий. Однозначно, что в Москве думали, что да, действительно удастся зайти, если не как в 14-м году, то близко к тому. И были какие-то, видимо, предпосылки для этого вот, которые на практике, ну, может быть, а Запорожской, Херсонской областях немножко и оправдались, а, вот, в других, к сожалению, совсем не оправдались.

Вот это все знают, кто в теме, так скажем, это не секрет уже давно. Вот, поэтому тут никаких двойных версий быть не может. Ну и никто это не забыл, кто помнил, все мы это знаем понимаем.

Ну сейчас об этом уже поздно говорить. Сейчас уже мы имеем то, что имеем, исходя из того, что есть, надо принимать решения, а не обсуждать, что было бы, если бы. Всё, время упущено, ошибки допущены – сейчас надо идти вперёд и сделать так, чтобы впредь этих ошибок не было. И еще – в России очень нужно, чтобы прошли хорошие чистки, и, прежде всего, в рядах руководства. Это касается и спецслужб, и Минобороны, и чиновников, и окружения Владимира Владимировича. Я не говорю ни в коем случае за всех. Безусловно, много людей, большинство, надеюсь, которые честно выполняют свою работу. Может быть, не совсем профессионально у них это получается, но, по крайней мере, стараются. Но, тем не менее, хватает и немалый процент тех, кто свои корыстные интересы в ущерб стране и народу продвигают. И вот их, конечно, надо почистить, и чем быстрее, тем лучше.