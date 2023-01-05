Боец ЧВК «Вагнер» получил от президента РФ медаль «За Отвагу» 

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В Сети появилось видео с церемонии награждения бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Среди тех, кому вручил медали президент России Владимир Путин, был и представитель ЧВК «Вагнер».

Как заметили авторы Telegram-каналов, одним из тех, кого глава государства лично наградил 31 декабря медалью «За Отвагу», оказался член «Оркестра» Айк Гаспарян.

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На кадрах, опубликованных в Сети, Путин прикалывает медаль на форму бойца, после чего жмет ему руку и вручает памятный подарок.