Боец ЧВК «Вагнер» получил от президента РФ медаль «За Отвагу» 

Фёдор Иванов.  
05.01.2023 21:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 894
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


В Сети появилось видео с церемонии награждения бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Среди тех, кому вручил медали президент России Владимир Путин, был и представитель ЧВК «Вагнер». 

Как заметили авторы Telegram-каналов, одним из тех, кого глава государства лично наградил 31 декабря медалью «За Отвагу», оказался член «Оркестра» Айк Гаспарян. 

В Сети появилось видео с церемонии награждения бойцов, принимающих участие в специальной военной операции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


На кадрах, опубликованных в Сети, Путин прикалывает медаль на форму бойца, после чего жмет ему руку и вручает памятный подарок. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть