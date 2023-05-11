Боец из Севастополя погиб при освобождении Бахмута от украинской оккупации

Любовь Смирнова.  
11.05.2023 17:21
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация


В Севастополе проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Александра Дышлюка.  Он погиб в боях при освобождении Артемовска (Бахмут) от украинской оккупации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Александр Александрович Дышлюк родился в Севастополе. Окончил Балаклавскую школу № 33 имени Героя Советского Союза В.И. Герасимова. Увлекался футболом, занимался танцами в Балаклавском коллективе «Радость», нес вахту памяти на Посту №1. Был патриотом со школьной скамьи. – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – В 2018 году проходил военную службу по призыву в воздушно–десантных войсках, после чего решил продолжить военную службу по контракту».

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В Севастополе проводили в последний путь бойца ЧВК «Вагнер» Александра Дышлюка.  Он погиб в...

Прошлым летом боец заключил контракт с ЧВК «Вагнер». За боевые заслуги в феврале получил медаль «За отвагу». Также был награжден четырьмя крестами ЧВК «Вагнер».


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