Боец из Севастополя погиб в Херсонской области

Любовь Смирнова.  
22.05.2023 17:50
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация


В Севастополе сегодня простились со старшим сержантом, водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Дмитрием Горбачевым.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе сегодня простились со старшим сержантом, водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона...

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«Дмитрий Евгеньевич родился в Лисичанске Луганской области. Он больше 15 лет служил по контракту в армии. С октября прошлого года участвовал в специальной военной операции, – написал губернатор. – Был командиром отделения управления мотострелковой роты, в последнее время – водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона».

Дмитрий Горбачев погиб в Херсонской области. Его семья живет в Севастополе, поэтому его похоронили на «Аллее героев» кладбища «Кальфа».

Сегодня на заседании правительства Севастополя внесли изменения в Правила землепользования и застройки, чтобы образовать земельный массив для выдачи бесплатных наделов участникам СВО.

Всего в городе-герое подано больше 1 тысячи заявлений от военнослужащих, добровольцев и членов их семей в случае гибели бойца. Подбор земельных массивов в Севастополе продолжается.

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