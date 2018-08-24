Боец НМ ДНР «Хохол»: «Я давал присягу защищать народ Украины, и я ей не изменил»

24.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

То, что Донбасс охвачен огнём гражданской войны, отлично демонстрирует тот факт, что в то время, как ВСУ присягнули украинскому государству, в самом начале этого конфликта многие украинские бойцы ушли в подразделения ДНР, так как присягали народу Украины.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Хохол».

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«Я – хохол. Почему? Всё просто: по фамилии. Вся моя семья имеет такие позывные, кто бы где бы ни был. У моего отца в семье девять детей. У меня отец сам с России, я – единственный, кто приехал на Украину в советские времена. У всех у нас был такой позывной. Воюю я с 2015 года, начинал я с Пантелеймоновки, после неё – немного Ясиноватой, аэропорт, а сейчас – Авдеевская промзона», – рассказал он.

Говоря о том, почему решил пойти на войну, солдат отметил, что главная причина – в моральных устоях: «Наверное, моральные принципы и устои, которые пытался нам преподнести Евросоюз, для меня они не подходят. Я пришёл отстаивать своё».

«За событиями Евромайдана я наблюдал только по телевизору, так как в тот момент работал. До войны я был столяром-сборщиком корпусной мебели. Но на войне мне помогло не это, а специфический образ мышления. Я не художник, я – математик. Подобные решения мне нужны были и в гражданской специальности, а тут дружба с математикой мне пригодилась и на войне.

Прекрасно помню свои ощущения от первого боевого опыта. Всё непонятно, всё время чего-то ждёшь. Момент ожидания – самый главный. Не знаешь, что будет дальше», – вспомнил военный.

«Хохол» отметил, что до войны в Донбассе проходил срочную службу в рядах вооружённых сил Украины в погранвойсках.

«Товарищей у меня не осталось. Получилось так, что я переехал жить из другой области, из другого города. Там, в ЛНР, у меня остались товарищи. Здесь у меня никого нет», – рассказал он.

«Независимость? Их право. Пусть празднуют. Покажут парад техники, которая якобы самая современная, но немного глохнет. Ну, хорошо. Может сюда пришлют, будут нам запчасти», – пошутил «Хохол».

«Я родился и жил в Луганске, там учился, служил тоже оттуда. Это как бы территория советской Украины и СССР. Я украинец. Опять же, присяга в армии звучит как «на верность народу Украины». Не государству, а народу. Я своей присяге не изменил, и те, с кем я служил, тоже считают, что присяге не изменяли», – рассказал он.