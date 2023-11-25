Боец с передовой одним предложением подвёл итог разглагольствований в ТВ-студии о судьбе Зеленского и Украины

Зеленского могут убрать с президентского поста точно так же, как в 80-е годы снимали диктаторов стран Латинской Америки. Другое дело, выполнил ли он свою задачу по апробации вооружений НАТО в войне с сопоставимым противником.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим примеры диктаторов такого праворадикального фашистского характера, то в Латинской Америке были примеры в 80-е годы, когда диктатор становился какой-то совсем токсичный, от него «дурно пахло», и поддерживать его не очень-то. Все вполне спокойно относились к тому, что этого диктатора в результате какого-то переворота меняли на другого. Я не верю в Майдан 3.0, хотя забавно, что для украинцев Майдан 2.0 – это круто, а Майдан 3.0 – это плохо. Суть в том, что чего-то типа дворца Амина или Штауффенберга против Гитлера – я в это не верю. Но технически это возможно, потому что там нужна группа офицеров, которым позвонит «дядя Сэм» и скажет, что им за всё это будет большой каравай. И, в принципе, это как-то возможно, учитывая то, что Зеленский очень сильно разругался на свою голову с руководством ВСУ», – пояснил Шульга.

По его словам, у НАТО есть конкретная задача – на практике проверить готовность своих войск к войне с сопоставимым по силе противником, то есть, с Китаем.

«За последние лет тридцать Запад с нормальными сопоставимыми противниками не воевал. То, что они бомбили Сербию, это не сопоставимые силы – весь блок НАТО и небольшое государство. Всё остальное время они воевали с мужиками с калашами и тряпками на головах. Со всякими экстремистскими и террористическими группировками на Ближнем Востоке. Это тоже противник, но партизанского типа. А в войне с сопоставимой армией оказалось, что часть их техники либо не пригодна к конкретным условиям, и вообще есть мнение, что значительная часть современной натовской техники тоже партизанского типа. То есть, в случае столкновения с Китаем, с Россией, в каких-то очагах, начиная от Сирии, Африки и на Украине, нужно ее менять. И даже если мы посмотрим индивидуальный рацион питания большинства натовских стран, он представляет из себя нечто весьма странное: кучу каких-то порошковых энергетиков, и, как в самолёте, 2 пачечки с чем-то. Они очень оторвались от реальности. Воевать с каким-нибудь Талибаном, запрещённым террористическим объединением – это нормальная история. А здесь ситуация другая. Поэтому здесь речь идёт не только о том, чтобы два братских народа стравить. В конце концов, там люди очень прагматичные, им нужно решить свои проблемы, в частности – утилизировать старую технику», – считает Шульга.

Что касается Зеленского, то сдача своего плохого человека, своего диктатора после того, как он наломал дров – это для Запада нормально.

«Мы не должны с вами упрощать ситуацию, что у Зеленского вживлен электронный мозг из Пентагона. У него может быть он не вживлен, но сигналы он получает от Ермака. То есть, от своего окружения. А окружение ворует безбожно, как в последний день. Как некоторые говорят: «они как будто последними будут уходить и выключат свет». Вот такая у них позиция, она не проукраинская ни разу»,- указал эксперт.

Уехавший из Киева политолог Александр Лазарев добавил, что США, уже не скрывая, ведут пиар-кампанию своего нового протеже – главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Сейчас уже открыто говорят о конфликте Зеленского и главкома ВСУ Залужного. Американцы стоят за Залужным, за Ермаком стоят британцы. И, в принципе, для глобальной стратегии, которую выполняют эти парни, не столь важно, кто – филармонией это заведение не станет, как бы кровати не двигали. Это вопрос денежных потоков. Есть те, кто в Великобритании и США смотрит, как на этом можно заработать. И между ними происходит трение. Сейчас американцы запустили некий медиапроект Залужного, пытаясь из него слепить проект «Корнилов при Керенском». Но, что бы они не лепили, мы всё равно знаем, что победила Красная армия. И здесь такой же итог будет», – указал Лазарев.

Он убежден, что в персоне руководителя Украины разницы нет, потому что он будет выполнять указания одного и того же центра.

«Нам лично без разницы – Зеленский, Залужный, Притула, какая разница? Они всё равно будут двигаться в той канве, которая для них обозначена. И в ближайшей перспективе выделение Западом средств Киеву будет уменьшаться, и в конечном итоге им не важно, кто будет один на один с Россией стоять. Американцы его банально «кинут», как кидали и в Афганистане, на Ближнем Востоке – они выполнили свою миссию. Теперь у них новый конфликт на Ближнем Востоке, и туда необходимо в день тратить четверть миллиарда долларов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе готовится конфликт, куда им тоже нужно впрягаться, потому что для них это экзистенциальный вопрос борьбы с Китаем, и тут Украина. С Украины выжали всё, ребята, как хотите. Вот Зеленский, вот Залужный против России, решайте. Конечно, сейчас они уже начали запускать в пространство «окно Овертона», создавать обсуждение, а что будет, если мы откажемся идти на Донбасс, Херсон, Запорожье, обсуждают это», – подчеркнул политолог.

Тема перемирия тоже прощупывается в общественном пространстве, как некая возможность передышки.

«Нужно ли это России? Конечно, нет. Нужно ли это украинскому народу, который хочет освобождения? Я имею в виду его здравую часть – тоже нет. Потому что гнёт будет ещё жёстче. Заморозка конфликта, чтобы не рассказывали, Зеленскому не выгодна, это президент войны. Пока идут боевые действия, он держит, так сказать, подконтрольную территорию, народ. Как только боевые действия закончатся, возникнет очень много вопросов. И, конечно, его в два счёта поменяют. Нельзя с ними ничего решать. Единственный документ, на котором должна стоять подпись Зеленского – это капитуляция», – заключил Лазарев.

Заместитель командира взвода огневой поддержки батальона «Крым» с позывным «Скиф» подытожил рассуждения емкой фразой: бойцам на передовой без разницы, кто там, наверху.

«Главное, кто напротив, больше ничего не волнует. А напротив люди, по любому люди уже промытые. Те же самые наёмники, и третий эшелон, они же заградотряд», – пояснил боец.