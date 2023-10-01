Боец с передовой рассказал, как отбили штурм Опытного

Более двух десятков украинских морпехов в состоянии наркотического опьянения попытались штурмовать Опытное, но не смогли преодолеть сопротивления российской армии.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военнослужащий 1-й Славянской Гвардейской дивизии с позывным «Моряк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, видел ли «Моряк» так называемые «мясные штурмы» ВСУ.

«Конечно видели, мы с этим сталкивались там, где мы сейчас стоим, населённый пункт Опытное. Они недавно пытались туда зайти, мы взяли пленных, выгнали их оттуда», – рассказал боец.

По его словам, более двадцати морпехов ВСУ зашли на окраину Опытного, однако оборонявшиеся смогли выбить противника.

«Мы восстановили одну нашу позицию, и начали их гонять по селу. Двоих мы взяли пленных, пять человек они оставили «двухсотых». А все остальные убежали.

С нашей стороны прошло идеально, у нас не было ни одного «двухсотого». Мы им задвухсотили человек пять, это в посадках я не считал. Двоих взяли пленных, один был под воздействием наркотических препаратов, не понимал ничего.

А второй говорит: «Мы эвакуация», но у него в рюкзаке кроме патронов и гранат больше ничего не было – ни медикаментов, ничего.

Наши позиции восстановлены, Опытное под нами», – добавил «Моряк».