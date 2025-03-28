В случае перемирия, необходимо воспользоваться паузой для подготовки к дальнейшему сражению, как это делал Запад с Украиной во время Минских соглашений.

Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил российский политик, историк, участник СВО Сергей Григоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно на бумаге всё записать красиво и хорошо, но в реальности провести денацификацию этого общества мы не сможем за теми пределами, где не находится русский солдат. Эта проблема останется. А покуда сохраняется украинское государство на нашей земле, в Новороссии, Малороссии, то даже те жители с возвращённых территорий, которые испытывают симпатии к украинству, Украине, у которых заменена идентичность, но которые находятся на нашей территории, или часть из которых приедет сюда… Они будут ориентироваться, что существует украинский проект, проект АнтиРоссия, который выжил и который через какое-то время продолжит борьбу. Тем более, что Европа, как мы с вами понимаем, запустила военно-политическую подготовку к войне с Россией уже через 5-6 лет, поэтому я думаю, как бы у нас эти предстоящие мирные соглашения не оказались паузой. Паузой, которой воспользуется противник, как он воспользовался этим восьмилетием после Минских соглашением, которую мы не использовали во многом для подготовки к предстоящим военным действиям, а противник очень хорошо это использовал», – заявил Григоров.

Похожие настроения выразил и другой участник встречи, австралийский журналист, предводитель русского казачества в Австралии Семён Бойков.