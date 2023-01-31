Боец СВО: Пропаганды у нас нет, а от ток-шоу плеваться хочется

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия совершенно не заботится об информационной повестке для населения страны, которое всё же остаётся патриотически настроенным, несмотря на льющийся из экранов ТВ деструктив.

Об этом в интервью для «ПолитНавигатора» корреспонденту Сергею Рулёву рассказал боец русской армии из города Каменск-Шахтинский сержант Роман Гавричков, позывной «Енот».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Интервьюер обратил внимание на то, что против русских сегодня воюют не только наследники бандеровских недобитков, но и потомки сражавшихся на украинском и других фронтах героев Великой Отечественной войны.

«Это уже пропаганда, умелое манипулирование людьми. Те люди, которые помнят предков, был же действительно Украинский фронт, которые сражались за Родину, сейчас они думают иначе, рушат памятники, кричат «Москаляку на гиляку», ересь, детский сад. А сейчас воюют. Это умелая манипуляция людьми из США, Англии, кто там ещё сценарии эти пишут», – ответил боец.

В то же время он обратил внимание на то, что в России вообще нет пропаганды как таковой, будь она в хорошем или плохом смысле.

«Нужно ли в нашей армии вводить пропаганду? Обязательно. Пропаганды нет, у нас есть ток-шоу, они так и пишут. «60 минут», «Время покажет» .У меня вопрос: какое здесь может быть «шоу»? Они подают пищу, что людей сейчас беспокоит, и что сейчас важно для их рейтинга. Да, там ездят люди, которые ездят как корреспонденты, рискуют, но я считаю, что там пропаганды никакой нет. Только плеваться хочется от этого ток-шоу. Ладно, ток-шоу, я не вижу там, как «Вставай, страна огромная», чтобы мурашки по коже. Не буду говорить плохие вещи, но хотя бы нижнюю бегущую строку сделайте – идёт же война, ниже строчка: хоть пять рублей на помощь СВО. Почему так не делают?», – задался вопросом «Енот».

«Какие-то «Камеди-клаб», какие-то люди до сих пор говорят против СВО, против нашей страны, и до сих пор выступают, смеются. Очень много странных моментов», – добавил русский боец.