12.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Украина

Боец ВСУ: Правосеки сейчас отстреляют и свалят, а нам отгребать


Находясь рядом с позициями ВСУ, «Правый Сектор» обстреливает позиции ВС ДНР,чтобы вызвать ответный огонь. После обстрела националисты сворачивают свои позиции и уезжают, а «ответка» уже прилетает по позициям ВСУ.

Данное видео было предоставлено МО ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент прокомментировал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Подтверждение того, что мы постоянно говорим – правосеки и прочая мразь не подчиняются никому и занимаются провокациями на линии фронта. Но никакая бл*ть типа Курта Волкера даже не заикается о настоящих виновниках обстрелов и гибели людей – незаконных вооружённых нацистских зондеркомандах. Именно убийства русских на Донбассе и есть настоящей целью Госдепа США и их руководителей», – заявил депутат.

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