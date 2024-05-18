Боец ВСУ: С Волчанска придётся отходить в подготовленные рвы

Тарас Стрельцов.  
18.05.2024 19:08
  (Мск) , Львов
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Война, Дзен, Украина, Харьков


Киевское руководство не сделало никаких выводов после авдеевского провала в плане фортификаций, и теперь та же история повторяется на Харьковском направлении.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA рассказал военнослужащий ВСУ, председатель Союза АТО Городоччины Виталий Смилка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство не сделало никаких выводов после авдеевского провала в плане фортификаций, и теперь...

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«Из Авдеевки я говорил с парнем и с Харьковщины говорил. Есть вопросы. Когда ребята удерживали Авдеевку, отошли, чтобы сберечь жизни людей. Они столкнулись с тем, что был какой-то промежуток фортификационных сооружений как для телевидения, вот, как оно выглядит, а дальше были просто рвы. И на Харьковщине ребята столкнулись с тем же. Столько стоять, держать, располагать временем для подготовки, постройки фортификационных сооружений, и после Авдеевки не сделать выводов, не проверить другие сооружения!

Ребята говорят: мы не знаем, что они тогда делали, мы видели, где они копали, что они делали. Наши простые командиры роты подходили: вы не там копаете – нам так сказали. Но вы понимаете, что это неправильно, с военной точки зрения, кто вам дал указание, где вы так далеко это…Уже тогда говорили, что если будет прорыв, нам придётся отступать так глубоко, как вы накопали, на те позиции. То есть, здесь большой просчёт подготовки позиций», – возмущался Смилка.

«Это за Волчанском накопали, правильно?» – уточнил ведущий и получил утвердительный ответ.

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