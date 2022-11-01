«Boeing», а значит и Пентагон, в курсе сроков нынешней войны – укро-эксперты

Новости Украины

В компании «Boeing» ещё в 2014-м были в курсе, что СВО начнётся в феврале 2022 года и все эти годы сотрудничества с Россией по закупке титановых частей накапливали запасы, чтобы их хватило до 2025 года.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил гендиректор горнодобывающей компании «Велта» Андрей Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (старший менеджер по закупкам сырья (в данном случае титановых частей) Boeing Commercial Airplanes Supplier Management Джефф Карпентер – ред.) в открытую сказал, что они предчувствовали ситуацию, которая произошла 24 февраля, и с 2014 года они начали готовиться к этой ситуации – они снижали свою зависимость путём накопления своих запасов, и они на сегодняшний день забили свои склады до конца 2025 года. До этого времени они в безопасности. Что будет после этого? Наверное, Boeing что-то придумает, с учётом того, что Boeing – это одно из ключевых, как оборонных, так и гражданских предприятий в Америке», – сочинял Бродский.

«Это кстати вопрос, как США смотрели на войну и как они к ней готовились, и каковы временные сроки войны могут быть. Это всё связано. Потому что Пентагон имеет непосредственное отношение к тому, о чём говорилось. Они очень любят планировать», – трепался Юрий Романенко.

В свою очередь Бродский добавил, что в «Боинге» также сказали, что не планируют возобновление сотрудничества с Россией после войны.

«Я бы сделал одно замечание, американцы сделали это планирование, но когда Джефф Карпентер выступал, он сказал, что они отказались от закупок титановых частей в России. Даже, несмотря на то, что они вложили очень значительные суммы в создание совместного предприятия ВСМПО-АВИСМА на Урале. Это уральская титановая долина. Там очень много денег Boeing вложил туда. Они полностью отказались от закупок в России. На вопрос из зала, собираются ли они после войны восстановить закупки, он дал прямой ответ – вряд ли геополитическая ситуация изменится настолько, чтобы мы смогли себе это позволить. Но при этом он посмотрел в зал на Представителя Airbus, а это их прямой конкурент европейский, говорит: но некоторые так не смотрят на этот вопрос. А Airbus официально пролоббировал недопущение введения санкций ЕС в отношении российской титановой отрасли. Они продолжают закупать в России», – рассказал украинский делец.