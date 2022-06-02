«Боеприпасы кончаются, военные месяцами без ротации. Запад, спаси нас!» – генерал СБУ

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Новости Украины

Украинской армии срочно нужно новое западное вооружение и боеприпасы, поскольку снаряды советских орудий уже практически все расстреляны.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас реальная, большая проблема с боеприпасами, которые к старым системам. Поэтому мы очень надеемся, что получение боевой техники от союзников не только будет помощь в том, что она будет на поле боя, ну и в тои, что мы беспрепятственно и в большом количестве будем получать вооружение и боеприпасы, которые нам очень необходимы. Надо понимать, что боеприпасы, которые они нам поставляют, это боеприпасы совершено другого уровня, [по сравнению с теми], которые имеются у нашего противника. Если ему надо, чтобы накрыть цель до 50 снарядов, то с боеприпасами западного образца и с взаимодействием с контрбатарейными радарами нам надо не больше одного – двух снарядов. Это может кардинально поменять ситуацию на поле боя», – надеется Ягун.

Он рассказал, что украинские военные месяцами сидят на линии фронта в Донбассе, потому что не проводится ротация, и только поставки нового западного вооружения могут исправить ситуацию.

«Нам, к сожалению, не удаётся накопить силы, чтобы наступать на всех направлениях одновременно. Но именно получение систем залпового огня, получение других систем, формирование новых резервных бригад и получение возможности отвода наших войск, которые уже не один месяц, их ротация, их отдых, это всё взаимосвязано. Если бы нам действительно придёт эта система, мы действительно смогли бы накопить силы. Я всё таки надеюсь, что к концу месяца, началу следующего у нас ситуация должна кардинально поменяться на линии фронта», – мечтает генерал.

Он также указал на то, что обострение на Донбассе ослабило продвижение русских на Харьковском и Херсонском направлении.

«Они уже не могут давить со всех сторон одновременно», – подбадривал украинских «громадян» Ягун.