Боеприпасы ВСУ исчерпаны – осталось лишь на неделю боев

14.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В украинской армии катастрофическая нехватка боеприпасов по целому ряду видов вооружения, включая артиллерийские и реактивные системы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил бывший глава Совбеза Украины Александр Турчинов, который недавно возглавил предвыборный штаб партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов напомнил нынешнее обострение в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что для сегодняшней войны Украине крайне нужны снаряды для РСЗО и артиллерии.

«Вы знаете, сейчас такой страшный конфликт снова начался вокруг Нагорного Карабаха. Этот конфликт показывает, что в первую очередь идет масштабное использование оружия, артиллерийского оружия, реактивных систем залпового огня. Я просто знаю наши резервы. У нас по некоторым позициям, извините, боеприпасов может хватить на неделю ведения активных боевых действий.

Это опасно, нам нужны мощные резервы, мощное собственное производство современного оружия – то, чем мы занимались на протяжении всего времени. Вы знаете, я непосредственно занимался ракетной программой Украины. И мне больно смотреть, как все это замораживается без каких-либо объяснений», – заявил Турчинов.

Ранее он пожаловался на то, что за последний год на Украине не производились новые снаряды.