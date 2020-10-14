14.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Боеприпасы ВСУ исчерпаны – осталось лишь на неделю боев


В украинской армии катастрофическая нехватка боеприпасов по целому ряду видов вооружения, включая артиллерийские и реактивные системы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил бывший глава Совбеза Украины Александр Турчинов, который недавно возглавил предвыборный штаб партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Турчинов напомнил нынешнее обострение в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что для сегодняшней войны Украине крайне нужны снаряды для РСЗО и артиллерии.

«Вы знаете, сейчас такой страшный конфликт снова начался вокруг Нагорного Карабаха. Этот конфликт показывает, что в первую очередь идет масштабное использование оружия, артиллерийского оружия, реактивных систем залпового огня. Я просто знаю наши резервы. У нас по некоторым позициям, извините, боеприпасов может хватить на неделю ведения активных боевых действий.

Это опасно, нам нужны мощные резервы, мощное собственное производство современного оружия – то, чем мы занимались на протяжении всего времени. Вы знаете, я непосредственно занимался ракетной программой Украины. И мне больно смотреть, как все это замораживается без каких-либо объяснений», – заявил Турчинов.


Ранее он пожаловался на то, что за последний год на Украине не производились новые снаряды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть