Боевая кухарка Тихановская: Моего мужа выпустили, а теперь давите Лукашенко!

Елена Острякова.  
10.12.2025 12:13
  (Мск) , Москва
Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская против налаживания отношений официального Минска с Вашингтоном, несмотря на то, что это способствует освобождению оппозиционеров из тюрем.

Такие данные в беседе с российскими пранкерами озвучила бывший директор по Европе Совнацбеза США Аманда Слоут. Её разыграли от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Она очень привержена продолжению борьбы. Было интересно посмотреть, что США делают в отношении Белоруссии. Наш друг Крис Смит (заместитель помощника госсекретаря США по Европе – ред.) очень активно работал в Белоруссии. Им удалось освободить мужа Светланы и ряд других политзаключенных, что, конечно, хорошо. Она,  безусловно,  благодарна за это.

Она бы хотела,  чтобы и остальные политзаключенные вышли на свободу,  но также хочет убедиться, что администрация Трампа не зайдет слишком далеко в вопросе о ситуации в Белоруссии.  Я думаю, она продолжает бороться», – сказала Слоут.

