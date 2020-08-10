Боевая машина «Лазар 3» принята на вооружение сербской армии

10.08.2020, Белград, Алексей Топоров

В армию Сербии поступили первые броневые колесные машины сербского же производства «Лазар 3» (Лазарь 3 – названы в честь легендарного героя Косовской битвы, князя Лазаря Хребеляновича).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Многоцелевая боевая бронированная машина на колесах «Лазар 3», предназначена для армейских пехотных подразделений и спецподразделений. По информации разработчиков, она отличается высокой подвижностью и защищенностью.

Броневик может быть оснащен различными типами вооружения, такими как дистанционно управляемая боевая станция с 12,7 мм пулеметом М-15 и башня с 30-мм пушкой, что позволяет ему атаковать наземные цели, такие как легкобронированные машины, командные пункты, живую силу противника, а также воздушные цели – вертолеты и дроны.

Имеет колесную формулу 8×8 и независимую подвеску всех восьми колес, что обеспечивает машине высокую проходимость и грузоподъемность. Приводная группа расположена в передней правой части машины, в закрытом пространстве, которое полностью изолировано от пространства экипажа, а центральное распределение привода обеспечивает распределение крутящего момента на все колеса. Все оси – приводные, а первые две – управляемые.

Боевая машина также имеет очень сложную модульную баллистическую и противоминную защиту. Количество членов экипажа зависит от задачи и вооружения, которым оснащена машина. При вооружении броневика дистанционно управляемой боевой станцией количество членов экипажа составляет 12 человек, а в случае установки башни с пушкой уменьшается на одного солдата.

Система кондиционирования воздуха обеспечивает работу транспортных средств и экипажа в экстремальных климатических условиях, а бойницы машины защищены баллистическим стеклом, позволяют бойцам реагировать на потенциальные угрозы с помощью стрелкового оружия и помогает им визуально.

«Лазар 3» может развивать максимальную скорость до 110 километров в час. Он обладает исключительной маневренностью, что позволяет ему достигать продольного уклона 60%, бокового уклона 30%, преодолевать вертикальное препятствие 0,55 метра, траншею глубиной в 2 метра и водную преграду в 1,6 метра.