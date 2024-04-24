Боевая мощь России растет с ускорением – американский подполковник

Максим Столяров.  
24.04.2024 10:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на войну и санкции, в военном плане Россия стремительно усиливается.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил американский подполковник Дэвид Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну и санкции, в военном плане Россия стремительно усиливается. Об этом в...

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«Очевидно, произошло существенное сокращение российских войск, когда они начали. Они без сомнения, понесли много потерь. Но российские военные заменили потери гораздо быстрее, чем ожидалось. Они, фактически, заменили всё, что потеряли», – сказал Дэвис.

«Так что их нынешняя боевая мощь, независимо от того, сколько они потеряли танков, личного состава, бронетранспортёров, оружия, боеприпасов, они заменили это. И теперь это ускоряется. У них всё больше обученных людей и оружия», – добавил полковник.

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