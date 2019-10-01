Боевик «Айдара»: Ответом на формулу Штайнмайера будет самостийная Галичина

01.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» – это первый путь к развалу страны. В ответ начнется создание народных республик на Западной Украине.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командир штурмовой роты нацбатальона «Айдар», экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лапина, Украина в случае легализации особого статуса ЛДНР развалится как карточный домик.

«Тенденция очень плохая, и она заключается в следующем… Особые условия, выборы в ОРДЛО на особых правах, без контроля над границей, без вывода российских войск – это путь к сепаратизму по всему государству Украина.

Появится Галицко-Волынское княжество, Волынская народная республика. Это пойдет уже как карточный домик… Они что, не понимают, что это в чистом виде развал государства Украина как унитарного и целостного государства?» – заявил Лапин.