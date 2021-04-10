Боевик АТО: Наступление русских вызовет панику в Киеве, Зеленский уже заикается

10.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Даже наступление армии ЛДНР вызовет панику «элиты» в Киеве, а ракетные удары России обеспечат потерю управления украинской армией.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший боевик АТО Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гая, в этом случае не удастся даже собрать сессию Верховной рады, чтобы проголосовать за мобилизацию в стране.

«У нас действительно стоит группировка приблизительно 80 тысяч и 900 танков – это, кстати, только на территории ОРДЛО. Два армейских корпуса, плюс две батареи ПВО. Батарея ПВО в Крыму, батарея ПВО в Ростове, которые закрывают полностью Украину в воздухе.

Плюс Россия стягивает ударные ракетные комплексы, которые будут способны наносить поражение по всей глубине Украины, по штабам, по складам боеприпасов, по критической инфраструктуре, потому, поверьте мне, если Россия, не дай Бог, окончательно решит броситься в безумство, то у нас начнется не с того, что придут 80 тысяч, которых, действительно, не хватит, чтобы бороться даже с Вооруженными Силами Украины, потому что в Украине только 150 тысяч сухопутных войск, а общая численность 250 тысяч. Но этого хватит для того, чтобы у нас создать хаос, потерю управления, особенно с депутатами, которые в Верховной раде при выступлении Главнокомандующего позволяют себе писать «пора валить из этой страны». Мы даже собрать их в сессионном зале не сможем, чтобы они проголосовали мобилизацию», – заявил Гай.

Напуганным и беспомощным выглядит Главнокомандующий украинской армией, президент Владимир Зеленский:

«Нужно показать уверенность, когда сейчас за твоей спиной стоят США с такими мощными заявлениями в поддержке, Канада, Польша – какие только страны не сказали, что они будут на нашей стороне в случае расширения агрессии. Тут ты должен продемонстрировать уверенность и сказать Вооруженным силам, по крайней мере: «Давайте, парни, ответ». А мы видим растерянного человека, который заикается и не знает, что сказать и как действовать. И это очень пугает».