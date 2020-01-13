13.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Ближний Восток, Иран, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Боевик АТО неожиданно сам разоблачил ложь украинской пропаганды по Ирану и России

Раскручиваемая лагерем Петра Порошенко версия о причастности России к трагедии с украинским «Боингом» в Иране лжива, у Киева нет поводов обвинять Москву, так как Тегеран давно самостоятельно управляет советскими системами ПВО.

Об этом у себя в «Facebook» написал видный участник майдана, волонтер «АТО» Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Великие «эксперты» сегодня из всех сил пытаются переложить всю ответственность за гибель самолёта МАУ на Россию.

Дескать, иранцы такие себе аборигены, которые даже с советским комплексом ПВО «Тор» управиться не могут… Что стреляли по самолёту именно российские офицеры, а КСИР и руководство Ирана тут, как бы, не при чём…

Чушь. Понятно, что России выгодно было уничтожение украинского самолёта в небе Ирана, но представлять иранцев совсем уж несамостоятельными игроками в мировой политике не следует», – заявил Касьянов.

Он также отметил, что у Ирана, много лет находящегося под санкциями, куда более развитый военпром, чем у Киева.

«Полные циклы разработки и производства практически всей номенклатуры вооружений – от стрелкового оружия и боеприпасов до беспилотников, истребителей четвёртого поколения, крылатых и баллистических ракет.

Соответственно, Иран имеет свою науку, свои профессиональные кадры, свою систему подготовку специалистов сил ПВО.

Если уж мы, не построившие даже патронный завод за годы войны, что-то можем, и обходимся без российских офицеров при обслуживании комплексов ПВО советского происхождения, то Иран может это и подавно», – признал Касьянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть