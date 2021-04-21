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21.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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Боевик АТО объяснил, почему Украина не получит от НАТО высокоточного оружия

Новости Украины

Максимум, на что может рассчитывать украинская армия от НАТО в случае наступления России – это вооружение и «закрытое небо». Но в случае с вооружением, ждать высокоточных и современных образцов не приходится, потому что обучаться его использованию времени нет, а применять свою авиацию на Украине НАТО вряд ли будет.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный комментатор, бывший боевик АТО Роман Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, чего мы от НАТО можем ожидать – это поставку вооружения, я имею в виду, если будет резкое расширение агрессии, наступление с других каких-то позиций, во что я не очень верю, то мы можем лишь рассчитывать на поставку вооружения. Причем, не какого-то высокотехнологичного, потому что ни у кого не будет времени особо его исследовать, обучаться, как его использовать и так далее.

Разве что, то, что у нас есть сейчас, что дает расчёты, дают обученные люди и так далее, а это поставка вооружения и, возможно, закрытое украинское небо. То есть, силами их авиации. И это такая фантастика, в которую хочется верить, что если бы мы убрали этот фактор доминирования российской авиации, тогда мы, возможно, и очень сильно всыпем им по зубам. А в случае, если нет, то все может обернуться очень грустно», – рассуждает Кулик.

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