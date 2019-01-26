Боевик АТО: По примеру солдат Гитлера надо идти в министерства

26.01.2019, Киев, Галина Шершнева

«Ветеран» АТО Алексей Гетьман в эфире украинского телеканала ZIK заявил провел параллель между своими побратимами и солдатами Гитлера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не нужно загонять ветеранов в одну какую-то партию. Существует три ветви власти. Когда-то после войны Конрад Аденауэр создал министерство иностранных дел, где работали 70% людей, которые до этого служили в определенном подразделении Вермахта. Это был СС. Но они были профессионалами и создали внешнюю политику», – сказал Гетьман.

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Он полагает, что боевикам АТО нужно стремиться не в представительную, а в исполнительную власть, а также в систему образования.

«Зачем становиться депутатами. Есть исполнительная власть, есть патриотическое воспитание. Можно изменить жизнь в стране — там больше возможностей», – сказал Гетьман.